English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • நியூசிலாந்து அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... கோப்பையை கோட்டைவிட இதுதான் காரணம்!

நியூசிலாந்து அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... கோப்பையை கோட்டைவிட இதுதான் காரணம்!

India vs New Zealand Final 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி தோல்வியடைந்தற்கு மூன்று முக்கிய காரணங்களை இங்கு காணலாம்.

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நியூசிலாந்து அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு இறுதிப்போட்டி வரை வந்தது. இருப்பினும் இறுதிப்போட்டியில் கடுமையாக சொதப்பியது.

    
1 /8

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரை இந்திய அணி வென்றது. மொத்தம் 3வது முறையாக சாம்பியன், தொடர்ச்சியாக 2 முறை சாம்பியன், சொந்த மண்ணில் முதல்முறையாக டி20 உலகக் கோப்பை என பல சாதனைகளை இந்திய அணி படைத்தது.

2 /8

இருப்பினும், முதல் கோப்பைக்காக போராடிய நியூசிலாந்து அணி 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடைந்து மீண்டும் சொதப்பியது. கடந்த 2025 சாம்பியன்ஸ் டிராபி இறுதிப்போட்டியிலும் இந்திய அணி, நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியே கோப்பையை வென்றது.

3 /8

நடப்பு தொடரில் குரூப் சுற்றில் தென்னாப்பிரிக்கா அணியிடமும், சூப்பர் 8 சுற்றில் இங்கிலாந்து அணியிடமும் நியூசிலாந்து அணியிடமும் நியூசிலாந்து தோல்வியைடந்தது. ஆனால் அரையிறுதியில் பனிப்பொழிவு காரணமாக ஆடுகளம் சாதகமாக இருந்ததை தொடர்ந்து, சேஸிங் எளிமையாக இருந்தது. இதனாலேயே நியூசிலாந்து அணி இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறியது. இங்கிலாந்து அல்லது தென்னாப்பிரிக்கா இறுதிப்போட்டிக்கு வந்திருந்தால், நிச்சயம் இந்திய அணிக்கு பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருந்திருக்கும்.  

4 /8

நியூசிலாந்து அணி, டி20 உலகக் கோப்பையை பொருத்தவரை 2007இல் அரையிறுதிக்கு வந்த நிலையில்; 2009, 2010, 2012 டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் சூப்பர் 8 சுற்று; 2014இல் சூப்பர் 10 சுற்றோடு வெளியேறியது. 2016 மற்றும் 2022 டி20 உலகக் கோப்பையில் அரையிறுதி வரை வந்த நியூசிலாந்து, 2021இல் இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடைந்தது. கடந்த 2024இல் குரூப் சுற்றோடு நியூசிலாந்து வெளியேறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

5 /8

இந்நிலையில், 2026 டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி தோல்வியடைந்ததற்கு 3 முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை இங்கு காணலாம். 

6 /8

பிளேயிங் லெவன்: நியூசிலாந்து அணி நேற்று மெக்கன்சிக்கு பதில் ஜேக்கப் டஃபியை அணிக்குள் கொண்டுவந்தது பெரிய தவறாகும். ஆப் ஸ்பின்னராக மெக்கன்சி சிறப்பாகவே பந்துவீசியிருந்தார், பவர்பிளேவில் அவரால் தாக்கம் செலுத்தியிருக்க முடியும். மாற்றம் செய்ய தேவைப்பட்டிருந்தால் ஜேம்ஸ் நீஷத்திற்கு பதில் கைல் ஜேமீசனை உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கலாம். மெக்கன்சி பந்துவீச்சிலும் சரி, பேட்டிங்கிலும் சரி இந்த சீசனில் சிறப்பாகவே விளையாடியிருந்தார்.

7 /8

டாஸ்: டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி சூழலை தவறாக கணித்து பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அரையிறுதியில் வான்கடே மைதானத்தை போன்ற சூழலும், ஆடுகளமும்தான் நேற்றும் இருந்தது. இதனால்தான், சூர்யகுமார் முதலில் பேட்டிங் செய்வது மகிழ்ச்சி என கூறியிருந்தார். ஆனால் பனிப்பொழிவு வரும், 2வது பேட்டிங் எளிதாக இருக்கும் என சான்ட்னர் தப்பு கணக்கு போட்டுவிட்டார். அவர்கள் அரையிறுதியில் தென்னாப்பிரிக்காவை எளிதாக சேஸிங் செய்ததும், 2வது பேட்டிங் செய்ய சான்ட்னரை தூண்டியிருக்கிறது. ஆனால், அந்த போட்டியின் சூழல் வேறு.

8 /8

பந்துவீச்சு ரொட்டேஷன்: மைக்கெல் பிரேஸ்வெல் இல்லாத காரணத்தால் நியூசிலாந்து அணிக்கு சிறப்பான காம்பினேஷன் அமையவே இல்லை. பேட்டிங்கிலும் ஓபனிங் வலுவாக இருந்த காரணத்தால், பந்துவீச்சு பலவீனமாக இருந்தது பெரிதாக தெரியவில்லை, அது நேற்று வெளிப்பட்டுவிட்டது. முதல் ஓவர் மேட் ஹென்றி சிறப்பாகவே வீசினார், 2வது ஓவரிலும் மிட்செல் ஓரளவு ரன்களை கட்டுப்படுத்தினார். ஆனால் 3வது ஓவரில் டஃபிக்கு கொடுத்து பெரிய தவறு. அடுத்து பெர்குசனும் சொதப்பிவிட்டார். எனவே, டஃபிக்கு பதில் மேட் ஹென்றியை தொடர்ந்து வீச வைத்திருக்க வேண்டும்.

Team New Zealand Ind vs NZ ICC T20 World Cup 2026 India vs New Zealand IND vs NZ T20I

Next Gallery

மாசி 25 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?