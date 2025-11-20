குரு வக்ர பெயர்ச்சி: அடுத்த 15 நாட்கள் 5 ராசிகளுக்கு காத்திருக்கும் பேராபத்து, தொடரும் துயரம்

Jupiter Retrograde Transits: கடந்த நவம்பர் 11 ஆம் தேதி, குரு அதன் உச்ச ராசியான கடகத்தில் வக்ர நிலையில் பயணிக்கத் தொடங்கினார். குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி காரணமாக, பல ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அந்த ராசிகள் எவை என்பதை பார்ப்போம்.
குரு வக்ர பெயர்ச்சி (2025-2026)
ஜோதிடத்தில் குரு கிரகம் மிகவும் மதிப்புமிக்கதாகவும், புனிதமானதாகவும், தேவகுருவாகவும் கருதப்படுகிறது. அதன் இயக்கம் மக்களின் வாழ்வில் சுப பலன்களை அளிக்கலாம் அல்லது தற்போதுள்ள திட்டங்களில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம்.
2025 ஆம் ஆண்டில், வியாழனின் நிலை குறிப்பாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் அது மூன்று வெவ்வேறு ராசிகளின் வழியாகச் செல்கிறது. அதன் பயணப் பாதை மற்றும் தேதிகள் பஞ்சாங்கத்தின்படி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வியாழன் ரிஷப ராசியில் இருந்தது. மே 15 ஆம் தேதி, வியாழன் மிதுன ராசிக்குள் நுழைந்தது. இந்த திடீர் பெயர்ச்சி ஜோதிட ரீதியாக ஒரு மீறலாக (அதிசாரப் பெயர்ச்சியாக) கருதப்படுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து, அக்டோபர் 19 ஆம் தேதி, வியாழன் மீண்டும் கடக ராசிக்குள் நுழைந்தது. நவம்பர் 11, 2025 அன்று, குரு கடக ராசியில் வக்கிரமடைந்தது. இந்த வக்கிர நிலையில், வியாழன் டிசம்பர் மாதத்தில் மீண்டும் மிதுன ராசிக்குத் திரும்பும்.
மேஷம்: குருவின் வக்ர பெயர்ச்சியால், மேஷ ராசிக்காரர்கள் நிதி சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும். பணம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்படுத்தக்கூடும். எதிரிகளால் பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும். இந்த நேரத்தில், வாகன விபத்துகள் குறித்தும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இது இடமாற்றத்திற்கான நேரமாக இருக்கலாம்.
ரிஷபம்: குருவின் வக்ர பெயர்ச்சியால், ரிஷப ராசிக்காரர்கள் உறவுகளில் சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும். வேலை இழப்பு உள்ளிட்ட தொழில் பிரச்சினைகளும் ஏற்படலாம். முக்கியமான பணிகள் தாமதமாகலாம். வயிறு தொடர்பான பிரச்சினைகளும் ஏற்படக்கூடும் என்பதால், உங்கள் உடல்நலத்தில் மிகுந்த கவனம் செலுத்துங்கள்.
கடகம்: தெய்வீக குருவான குரு கடக ராசியில் வக்ர நிலையில் பயணித்து வருவதால், இடமாற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். பணம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், அவற்றைக் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள். நிதிப் பிரச்சினைகளும் ஏற்படக்கூடும். இந்த நேரத்தில் தேவையற்ற கவலைகள் அதிகரிக்கக்கூடும், தேவையற்ற அச்சங்கள் எழக்கூடும்.
சிம்மம்: குருவின் வக்ரப் பயணத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி இழப்பு ஏற்படக்கூடும். தேவையற்ற பிரச்சினைகள் உங்களைத் தொந்தரவு செய்யக்கூடும். சிறிய விஷயங்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படக்கூடும். வீண் தகராறுகளைத் தவிர்க்கவும். சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அடுத்த சில நாட்கள் மிகவும் கடினமாக இருக்கலாம். திடீர் இடமாற்றமும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
துலாம்: துலாம் ராசிக்கு குருவின் வக்ரப் பயணம் எதிர்மறையான பலன்களைத் தரும். நிதிப் பிரச்சினைகள் ஏற்படும். குழந்தைகளால் மன அழுத்தத்தையும் ஏற்படுத்தலாம். நெருங்கிய உறவுகள் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படும், இதனால் நீங்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.