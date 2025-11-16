விருச்சிகத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: அடுத்த 30 நாட்கள் 5 ராசிகளுக்கு சூப்பர் அதிர்ஷ்டம், டபுள் ஜாக்பாட்

Sun Transit In Scorpio 2025 : கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன், விருச்சிக ராசியில் இடம் பெயர்ந்துள்ளார். நவம்பர் 16, 2025 முதல் டிசம்பர் 15, 2025 வரை செவ்வாய் கிரகத்தின் ராசியான விருச்சிக ராசியில் சூரியன் இருப்பார். இந்த மாற்றம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை தரக்கூடும்.
சூரியன் நவம்பர் 16, 2025 அன்று மதியம் 1:36 மணிக்கு விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து டிசம்பர் 16 வரை இதே ராசியில் பயணிப்பார். இந்த ஒரு மாதம் சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தரும். இந்த ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும். நிதி ஆதாயம் பெருகும். மேலும் வாழ்க்கையின் பல பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதைப் பார்ப்போம்.
ஜோதிடத்தில், சூரியன் ஒன்பது கிரகங்களின் ராஜாவாகக் கருதப்படுகிறார். இந்த கிரகம் தன்னம்பிக்கை, தலைமைத்துவம், ஆற்றல், கௌரவம் மற்றும் தந்தைமை ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. சூரியன் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசிகளை மாற்றுகிறார். நவம்பர் 16, 2025 அன்று, சூரியன் விருச்சிக ராசியில் நுழைவார்.
மேஷம்: விருச்சிக ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடையப் போவதால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். நிதி இழப்பு அல்லது வருமானத்தில் இடையூறு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. ஆபத்தான முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தவும். பயணங்களைத் தவிர்க்கவும்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களே, சூரியன் உங்கள் ஜாதகத்தின் ஐந்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். உங்கள் ஜாதகத்தின் ஐந்தாவது வீடு உங்கள் குழந்தைகள், காதல், கல்வி, குரு மற்றும் உங்கள் விவேகம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. சூரியனின் இந்த பெயர்ச்சி நன்மைகளைத் தரும். குழந்தைகளிடமிருந்து நல்ல செய்தி கிடைக்கக்கூடும். டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி வரை சூரியனின் இந்த சாதகமான நிலையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள, பறவைகளுக்கு உணவளிக்கவும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களே, சூரியன் உங்கள் ஜாதகத்தின் நான்காவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். உங்கள் ஜாதகத்தின் நான்காவது வீடு தாய், நிலம், சொத்து மற்றும் வாகனங்களுடன் தொடர்புடையது. டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி வரை நிலம், சொத்து மற்றும் வாகனங்களால் நீங்கள் பயனடையலாம். இவை தொடர்பான நல்ல ஒப்பந்தங்களையும் நீங்கள் பெறலாம்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியனின் இந்தப் பெயர்ச்சி மன அழுத்தத்தையும், நோயையும் ஏற்படுத்தும். நீங்கள் தவறான முடிவுகளை எடுக்க நேரிடும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். நிதி இழப்பு ஏற்படவும் வாய்ப்பு உள்ளது.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அடுத்த 30 நாட்களில் நிதி சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். வருமானத்தை விட செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் தோல்வியை சந்திக்க நேரிடும். நண்பருடன் தகராறு அல்லது உங்கள் உறவில் விரிசல் ஏற்படலாம். முக்கியமான பணிகளை எச்சரிக்கையுடன் கையாளுங்கள், கவனக்குறைவைத் தவிர்க்கவும்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களே, உங்கள் ஜாதகத்தில் பத்தாவது வீட்டில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடைக்கிறார். உங்கள் ஜாதகத்தில் பத்தாவது வீடு தொழில், தந்தை மற்றும் மாநிலத்துடன் தொடர்புடையது. சூரியனின் இந்த பெயர்ச்சி உங்கள் கடின உழைப்புக்கு நிச்சயமாக வெகுமதி அளிக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் முன்னேறுவீர்கள். பல நாட்களாக நிலுவையில் உள்ள நிர்வாகப் பணியும் நிறைவடையும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களே, சூரியன் உங்கள் ஜாதகத்தில் ஒன்பதாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். உங்கள் ஜாதகத்தில் ஒன்பதாவது வீடு உங்கள் விதியுடன், அதாவது உங்கள் அதிர்ஷ்டத்துடன் தொடர்புடையது. இந்த சூரியப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு பெரும் அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். டிசம்பர் 15 ஆம் தேதிக்குள், உங்கள் அனைத்து வேலைகளும் சரியான நேரத்தில் முடிக்கப்படும், மேலும் நீங்கள் எடுக்கும் அனைத்து முயற்சியிலிருந்தும் பயனடைவீர்கள்.
காசினி இருளை நீக்கும் கதிரொளியாகி எங்கும், பூசனை உலகோர் போற்றப் புசிப்பொடு சுகத்தை நல்கும், வாசி ஏழுடைய தேர்மேல் மகாகிரி வலமாய் வந்த தேசிகா எனைரட்சிப்பாய் சேங்கதிரவனே போற்றி என்கிற மந்திரத்தை சொல்லி வர மனம் மற்றும் உடல் பலத்தை பெறும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.