அடுத்த 34 நாட்கள் கடகத்தில் குரு உச்ச பயணம்: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், மெகா அதிர்ஷ்டம்

Jupiter Athisara Transit 2025: கடந்த அக்டோபர் 19, 2025 அன்று குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்தப் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையின் மீது என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை இப்போது காண்போம்.
குரு கடக ராசிக்குள் நுழைந்து டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி வரை இதே ராசியில் பயணிப்பார். அதன் பிறகு, குரு வக்ரமாக இருந்து கொண்டே மிதுன ராசிக்குள் நுழைவார். இதனிடையே நவம்பர் 12 ஆம் தேதி, குரு வக்ர நிலைக்கு மாறி பயணிக்க தொடங்குவார்.
கடகம் என்பது குருவின் உச்ச ராசி ஆகும். குரு இப்போது தனது சொந்த ராசியான மீனத்தில் சனியைப் பார்ப்பார், இது சுப பலனைத் தரும். இந்த நிலை கடகம், மகரம், விருச்சிகம் மற்றும் மீன ராசியினருக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும்.
கடந்த அக்டோபர் 19 ஆம் தேதி மதியம் 12:57 மணிக்கு கடக ராசிக்குள் நுழைந்தார். கடக ராசியை ஆளும் கிரகம் சந்திரன், குரு சந்திரனுடன் நட்புடன் இருக்கிறார். மேலும், குரு கடகத்தில் உச்சத்தில் இருக்கிறார். குரு கிரகம் டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி வரை இந்த ராசியில் இருக்கும், அதன் பிறகு மிதுன ராசிக்குள் வக்ர நிலையில் நுழையும். இதன் மூலம் 2025 ஆம் ஆண்டில் குரு இரண்டு முறை பெயர்ச்சி செய்துள்ளது.
அதிசாரம் என்றால் குரு அதன் இயல்பை விட வேகமாக நகர்வதால் இரண்டு முறை பெயர்ச்சி செய்யும். குரு தற்போது , நவம்பர் 12 ஆம் தேதி வக்ர நிலைக்கு மாறும். இதன் தாக்கம் 12 ராசிகளிலும் தென்படும். எனவே குரு அதிசார பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளுக்கு எப்படிபட்ட பலன் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்: குரு பகவான் பண வரவை பலவீனப்படுத்தக்கூடும். மதப்பற்று குறையும். தொழிலுக்கு கூடுதல் முயற்சி தேவைப்படும். சேமிப்பு குறையும், உங்கள் திரட்டப்பட்ட மூலதனத்திலிருந்து நீங்கள் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
ரிஷபம்: குரு சாதகமாக இருப்பார். காலம் மேம்படும், பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். தடைபட்ட பல பணிகள் வேகம் பெறும், மேலும் உங்கள் இலக்குகளை சரியான நேரத்தில் அடைவதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
மிதுனம்: குரு கடந்த காலத்தை விட குறைவான நன்மைகளைத் தரும், ஆனால் நிலைமை திருப்திகரமாக இருக்கும். நீங்கள் வேலை செய்ய விரும்ப மாட்டீர்கள், சோம்பேறியாக உணரலாம்.
கடகம்: பணவரவு அதிகரிக்கும். உங்கள் கடன் நிலைமை மேம்படும். மத நடவடிக்கைகளில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். நீங்கள் விரும்பியபடி விஷயங்கள் நடக்கும்.
சிம்மம்: குரு உங்கள் வருமானத்தைப் பாதிக்கலாம். நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். கவனமாக இருங்கள். உங்கள் வருமானத்தைப் பாதுகாக்கவும். அரசாங்க அதிகாரிகளுடன் சிக்கலில் சிக்குவதைத் தவிர்க்கவும், அனைத்து ஆவணங்களையும் புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருங்கள்.
கன்னி: குரு குறிப்பிடத்தக்க நிதி ஆதாயங்களை உருவாக்குவார். இது வெற்றிகரமான காலமாக இருக்கும். உங்கள் இலக்குகளை அடைவதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் ஆசைகள் நிறைவேறும். குடும்ப விஷயங்களும் மேம்படும்.
துலாம்: குரு பகவான் வருமானத்தில் நிலையான சரிவை உறுதி செய்வார். இது முன்னேற்றத்திற்கான நேரம். கடந்த சில நாட்களாக உங்களைப் பாதித்து வந்த பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
விருச்சிகம்: குரு கடந்த கால இழப்புகள் அனைத்தையும் ஈடுசெய்வார். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள், உங்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். அரசாங்க ஆதரவு கிடைக்கும்.
தனுசு: குரு நிதி சுதந்திரத்தை வழங்க மாட்டார். சேமிப்பிற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள், எச்சரிக்கையாக இருங்கள். அதிகப்படியான ஆடம்பரத்தைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் பணத்தை புத்திசாலித்தனமாகப் பயன்படுத்துங்கள். அத்தியாவசியங்களுக்கு மட்டும் செலவிடுங்கள்.
மகரம்: குரு கிரகம் சூழ்நிலையை இயல்பாக வைத்திருப்பார். சிறிய வேலைகள் தொடரும், நிதி வரத்தும் சீராக இருக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை திருப்திகரமாக இருக்கும்.
கும்பம்: குரு சாதகமான பலனைத் தருவார். வேலையில்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். புதிய ஆடைகள் மற்றும் நகைகள் கிடைக்கும். பிற பொருள் வசதிகளும் அதிகரிக்கும். டிசம்பரில் சில பெரிய சாதனைகள் நிகழும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மீனம்: குரு பகவான் லாபத்தை அதிகரிப்பார். தொழில் வளர்ச்சியுடன், வேலையில் இருப்பவர்கள் பதவி உயர்வுகளையும் நிதி ஆதாயங்களையும் பெறுவார்கள். பதவிகள் உயரும், கௌரவங்களும் கிடைக்கும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.