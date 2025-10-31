English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
அடுத்த 37 நாட்கள் விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பயணம்: 8 ராசிகளுக்கு ராஜ அதிஷ்டம், வெற்றி மழை கொட்டும்

Mars Transit In Scorpio 2025 Positive Effects: அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3:53 மணிக்கு செவ்வாய் விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்தப் பெயர்ச்சி எட்டு ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நன்மைகள், புதிய கார், சொத்து மற்றும் தொழில் முன்னேற்றத்தைத் தரும். இந்தப் பெயர்ச்சியின் நல்ல பலன்களை எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கிடைக்கும் என்று பார்ப்போம்..
1 /11

கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய், கடந்த அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி தனது ராசியை மாற்றினார். செவ்வாய் விருச்சிக ராசிக்கு பிற்பகல் 3:53 மணிக்கு பெயர்ச்சியடைந்தார். டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி இரவு 8:27 மணி வரை விருச்சிக ராசியில் பயணிப்பார். அதன் பிறகு, செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கு பெயர்ச்சியடைவார். விருச்சிக ராசிக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி வாழ்க்கையின் மறைக்கப்பட்ட அம்சங்களை வெளிப்படுத்தும் மற்றும் நமக்கு சுயபரிசோதனைக்கான வாய்ப்பை வழங்கும். 

2 /11

விருச்சிக ராசிக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் ஆழ்ந்த சிந்தனை, மாற்றம் மற்றும் சுயபரிசோதனைக்கான வாய்ப்பை வழங்கும். செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் எட்டு ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியாக பயனடைவார்கள் மற்றும் இந்த ராசிகளின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.

3 /11

கடகம்: செவ்வாய் கிரகம் காதல், கல்வி மற்றும் குழந்தைகளுடன் தொடர்புடைய ஐந்தாவது வீடான கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்தப் பெயர்ச்சி காதல் உறவுகளை வலுப்படுத்தும், ஆனால் உணர்ச்சி ரீதியாக ஏற்ற தாழ்வுகளும் இருக்கும். மாணவர்களுக்கு, இது படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நேரம்.

4 /11

சிம்மம்: செவ்வாய் கிரகத்தின் இந்தப் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசியின் நான்காவது வீட்டில் நிகழ்ந்துள்ளது. வீடு, குடும்பம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக இருப்பீர்கள். வீட்டு அலங்காரங்கள், வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்குதல்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் தாயின் உடல்நலத்தில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குடும்ப உறவுகள் வலுவடையும்.

5 /11

கன்னி: செவ்வாய் கன்னி ராசியின் மூன்றாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளதால் தைரியம் அதிகரிக்கும். உடன்பிறந்தவர்களுடனான உறவுகள் நன்றாக இருக்கும். எழுத்து, ஊடகம் மற்றும் தகவல் தொடர்புத் துறையில் ஈடுபடுபவர்கள் பயனடைவார்கள். சிறிய முயற்சிகள் பெரிய பலன்களைத் தரும்.

6 /11

துலாம்: செவ்வாய் துலாம் ராசியின் இரண்டாம் வீட்டிற்குள் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் பேச்சை மேம்படுத்தும். நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும். குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிடுவது உறவுகளை வலுப்படுத்தும். மூதாதையர் சொத்துக்களால் நீங்கள் பயனடையலாம்.

7 /11

விருச்சிகம்: செவ்வாய் உங்கள் ராசியான விருச்சிக ராசியில் இடம் பெயர்ந்துள்ளார். உங்கள் சொந்த ராசியில் ஏற்பட்டுள்ள இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் தன்னம்பிக்கையையும் ஆளுமையையும் பலப்படுத்தும். புதிய திட்டங்கள் மற்றும் முடிவுகளை எடுக்க இது சரியான நேரம். இருப்பினும், அவசரம் மற்றும் ஆணவத்தைத் தவிர்க்கவும்.

8 /11

மகரம்: மகர ராசியின் பதினொன்றாவது வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளதால் நண்பர்களிடமிருந்து நன்மைகளும் நல்ல செய்திகளும் கிடைக்கும். புதிய தொடர்புகள் மற்றும் நெட்வொர்க்கிங் மூலம் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். உங்கள் சமூக வட்டம் விரிவடையும், உங்கள் பெரிய இலக்குகள் நிறைவேற வாய்ப்புள்ளது.

9 /11

கும்பம்: செவ்வாய் கும்ப ராசியின் பத்தாவது வீட்டிற்குள் பெயர்ச்சி அடைவது, தொழில் முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது. உயர் பதவிகள் மற்றும் கௌரவம் கிடைக்கும். உங்கள் முதலாளி மற்றும் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம், ஆனால் பலன்கள் சாதகமாக இருக்கும்.

10 /11

மீனம்: செவ்வாய் மீன ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டிற்குள் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்தப் பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டத்தையும் மதத்தையும் பாதிக்கும். நீண்ட பயணங்கள் மேற்கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. உயர்கல்வி மற்றும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உங்கள் தந்தை மற்றும் ஆசிரியர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். பல துறைகளில் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.

11 /11

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

