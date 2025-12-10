கோடீஸ்வர யோகம்! செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அடுத்த 41 நாட்கள் இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அள்ளிக் கொட்டும்

Mars Transits: செவ்வாய் கடந்த டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி தனுசு ராசியில் நுழைந்தார். இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது, இந்தப் பெயர்ச்சி மிதுனம் மற்றும் தனுசு உட்பட பல ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு பொற்காலத்தை ஏற்படுத்தும்.
அடுத்த 40 நாட்களில், சில ராசிக்காரர்களின் செல்வமும் அதிர்ஷ்டமும் அதிகரிக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகளையும் பெறுவார்கள். செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்பதை பார்ப்போம்.
மேஷம்: செவ்வாய் மேஷ ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டில் பயணித்து வருகிறார். இந்த நேரத்தில், உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி கிடைக்கும். பணியிடத்தில் விரும்பிய பலன்களைத் தரும். நிதி ஆதாயத்திற்கான வலுவான வாய்ப்புகளும் உருவாகும்.
ரிஷபம்: செவ்வாய் ரிஷப ராசியின் எட்டாவது வீட்டில் பயணித்து வருகிறார். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் வாழ்க்கையில் கலவையான பலன்களை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம். இருப்பினும், வெளிநாட்டு உறவுகள் நன்மை பயக்கும். வேலையில் சில தடைகள் ஏற்படலாம், மேலும் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு இல்லாததால் நீங்கள் சிரமப்படலாம். உங்கள் பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
மிதுனம்: செவ்வாய் மிதுன ராசியின் ஏழாவது வீட்டில் பயணித்து வருகிறார். வாழ்க்கையில் வெற்றி கிடைக்கும், மேலும் உங்கள் பணியிடத்தில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கப்படும். புனித யாத்திரையையும் திட்டமிடலாம், அது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
கடகம்: செவ்வாய் கடக ராசியின் ஆறாவது வீட்டில் பயணித்து வருகிறார். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் ஏற்ற தாழ்வுகளை சந்திக்க நேரிடும், ஆனால் சரியான முடிவுகள் நன்மைகளையும் தரும். இந்த நேரத்தில் அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும், ஏனெனில் இது பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும். சவாலான சூழ்நிலைகளில் பொறுமையுடன் தீர்வுகளைக் கண்டறிவது நல்லது.
சிம்மம்: சிம்ம ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டில் செவ்வாய் பயணித்து வருகிறார், உங்கள் வேலை மற்றும் தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உங்கள் தொழிலிலும் வெற்றியை நோக்கி முன்னேறுவீர்கள். உங்கள் புதிய யோசனைகள் மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான திட்டங்கள் கணிசமான லாபத்தைத் தரும். இது உங்கள் நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தி, உங்கள் செல்வத்தை அதிகரிக்கும். முதலீடுகள் நிதி ஆதாயத்திற்கான நல்ல வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கக்கூடும்.
கன்னி: செவ்வாய் கன்னி ராசியின் நான்காவது வீட்டில் பயணித்து வருகிறார். இந்த காலகட்டத்தில், வேலையில் புதிய திட்டங்களால் நீங்கள் பயனடையலாம். இருப்பினும், உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் நீங்கள் பிரச்சினைகளை சந்திக்க நேரிடும். உங்கள் மனைவி மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மூதாதையர் சொத்துக்களிலிருந்து எதிர்பாராத லாபங்களையும் நீங்கள் பெறலாம்.
துலாம்: செவ்வாய் துலாம் ராசியின் மூன்றாவது வீட்டில் பயணித்து வருகிறார். இந்த நேரத்தில், உங்களுக்கு வேலையில் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும், மேலும் உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமையை உறுதிப்படுத்தும், மேலும் கடந்த கால முதலீடுகளிலிருந்தும் நீங்கள் பயனடையலாம்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசியின் இரண்டாம் வீட்டில் செவ்வாய் பயணித்து வருவதால், சில கடினமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படலாம். வியாபாரத்தில் உங்கள் முயற்சிகள் மற்றும் கடின உழைப்பு இருந்தபோதிலும், நீங்கள் விரும்பிய பலன்களை அடையாததால் நீங்கள் ஏமாற்றமடையக்கூடும். நிதி தடைகளும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த நேரத்தில் அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
தனுசு: செவ்வாய் தனுசு ராசியின் முதல் வீட்டில் பயணித்து வருகிறது, உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும், நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் கொண்டு வருவார். உங்கள் தொழிலில் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியைத் தரும். தன்னம்பிக்கை மற்றும் கடின உழைப்பால், நீங்கள் அனைத்து துறையிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். நிதி ஆதாயங்களைப் பெறலாம். குடும்ப வாழ்க்கையும் இனிமையாக இருக்கும்.
மகரம்: செவ்வாய் மகர ராசியின் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் பயணித்து வருகிறார். இந்த காலகட்டத்தில், நீங்கள் வேலையில் பல சவால்களை சந்திக்க நேரிடும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்காதது ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இதற்கிடையில், நிதிச் செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும். அதிகரித்த செலவுகள் மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
கும்பம்: செவ்வாய் பதினொன்றாவது வீடான கும்ப ராசியின் வழியாகப் பயணித்து வருகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு குறித்த நுண்ணறிவு மூலம் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். நீங்கள் சமூக நடவடிக்கைகளிலும் பங்கேற்கலாம். சக ஊழியர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும், இது உங்கள் நெருக்கத்தை அதிகரிக்கும். புதிய யோசனைகள் மற்றும் திட்டங்கள் தொழில் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
மீனம்: செவ்வாய் மீன ராசியின் பத்தாவது வீட்டில் பயணித்து வருகிறார். நீங்கள் வணிகம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் பெரும் வெற்றியைப் பெறலாம். வேலையில் உங்கள் பணி பாராட்டப்படும், இது மகிழ்ச்சியைத் தரும். லாபத்திற்கான பொன்னான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு காத்திருக்கின்றன, மேலும் உங்கள் நற்பெயரும் அதிகரிக்கும். முதலீடுகளிலிருந்து எதிர்பாராத லாபங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. செல்வம் அதிகரிக்கும், மேலும் வீட்டில் சூழ்நிலை இனிமையாக இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.