பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: அமல்படுத்த என்ஜிஓ சங்கம் புதிய யோசனை!

Old Pension Scheme: தமிழகத்தில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்துவதா அல்லது வேண்டாமா என்ற ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
ஓய்வூதிய திட்டத்தை தேர்வு செய்யும் குழுவினர், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சங்கங்களிடம் கருத்து கேட்பு கூட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
தமிழகத்தில் கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்து, புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது.
இதனை தமிழக அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் அப்போதில் இருந்தே எதிர்த்து மீண்டும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமலபடுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தால் எங்களுக்கு பெரிய பலன்கள் ஏதும் இல்லை, அதனால் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தையே அமல்படுத்த வேண்டும் என்பதே அவர்களின் 22 ஆண்டுகால கோரிக்கையாக உள்ளது.
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த திமுக அரசு இவர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதாக வாக்குறுதி அளித்தது. ஆனால் 5 ஆண்டுகால ஆட்சி முடிவடையும் தருவாய் வந்தும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தவில்லை.
ஆனால், புதிய அல்லது பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் எது சிறந்தது என முடிவு செய்ய ஊரக வளர்ச்சி துறை செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையிலான குழு 6 மாதத்திற்கு முன்பாக அமைக்கப்பட்டது.
இந்த குழுவினர், வரும் செப்டம்பர் இறுதிக்குள் தங்களுடைய அறிக்கையை அரசிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதற்காக 4 கட்டங்களாக அரசு ஊழியர்கள் சங்கத்திடம் கருத்து கேட்க முடிவு செய்து அப்பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இதில் 10க்கும் மேற்பட்ட சங்க பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் சுமார் 3 முதல் 5 நிமிடங்கள் கருத்துகள் கேட்கப்படுகின்றன.
இந்த நிலையில், சமீபத்தில் என்ஜிஓ சங்க நிர்வாகிகள் ககன்சிங் பேடி தலைமையிலான குழுவை சந்தித்து கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்தபின் பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தை அரசு அலுவலர்கள் ஏற்கவில்லை. இதையடுத்து மத்திய அரசு புதிய ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதிய திட்டத்தை அறிவித்தது. இதில் மத்திய அரசின் பங்களிப்பு 18.5 சதவீதம், ஊழியர்களின் பங்களிப்பு 10 சதவீதம் இருக்கும் எனத் தெரிவித்துள்ளது.
என்.ஜி.ஓ.,சங்கம் யோசனை மத்திய அரசு வழங்கும் 18.5 சதவீதத்தை மாதந்தோறும் மாநில அரசே வழங்கி அதனை ஓய்வு பெறும் காலம் வரை தொடர்ந்து சேர்த்து வைக்க வேண்டும். ஓய்வு பெறும் காலத்தில் அந்த மொத்த தொகையை, வட்டியுடன் சேர்த்தாலே, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை எளிதாக நடைமுறைப்படுத்தி விடலாம். இதனால் நிதிச்சுமை அரசுக்கு ஏற்படாது.
பழைய ஓய்வூதிய திட்டமானது அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய ஒரு சமூக பாதுகாப்பு திட்டமாகும். இதன் காரணமாக பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும்.
இத்துடன் சிறப்பு காலமுறை ஊதியத்தில் பணியாற்றுவோர், ஒப்பந்த, தினக்கூலி பணியாளர்களுக்கும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ.7800 ஐ நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆலோசனை தெரிவித்துள்ளனர்.