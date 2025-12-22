English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குஷியல் மாணவர்கள்! ஜனவரி 7ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

Tamil Nadu School Holiday:  நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு 2026 ஜனவரி 7ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Nilgiris School College Holiday: படுகர் இன மக்களின் ஹெத்தை அம்மன் பண்டிகையை முன்னிட்டு, நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2025-26ஆம் ஆண்டுக்கான கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது.  தற்போது பள்ளி மாணவர்களுக்கு அரையாண்டு தேர்வு  நடந்து வருகிறது. நாளையுடன்  (டிசம்பர் 22) அரையாண்டு தேர்வு முடிவடைகிறது. மாணவர்களுக்கு டிசம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் அரையாண்டு விடுமுறை  தொடங்குகிறது. அரையாண்டு விடுமுறை முடிந்து, ஜனவரி 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் மீண்டும் வழக்கம் போல் தொடங்குகிறது.  

இந்த நிலையில், தற்போது பள்ளி மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, ஜனவரி 7ஆம் தேதி நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு மட்டும் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர் விடுமுறை என்பது அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பொருந்தாது. குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் ஏதேனும் விசேஷம், பண்டிகை இருப்பினும், குறிப்பிட்ட மாவட்டத்திற்கு மட்டும் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது.

அந்த வகையில், நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு ஜனவரி 7ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய தினம் பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது. படுகர் இன மக்களின் ஹெத்தை அம்மன் பண்டிகையை முன்னிட்டு, நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் படுகர்  இன மக்கள் பெரும்பான்மையாக வசித்து வருகின்றனர். இவர்களின் குலதெய்வமாக ஹெத்தை அம்மன் உள்ளது.  ஹெத்தை அம்மன் திருவிழா ஒவ்வொரு  ஆண்டும் வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம்.  இதில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆண்டுதோறும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடுவார்கள்.  ஓதனட்டி, பேரட்டி, மஞ்சுதளா உள்ளிட்ட 8 கிராமங்களில் உள்ளவர்கள் விரதம் இருந்து பாத யாத்திரை செல்கிறார்கள்.

அந்த வகையில், ஜனவரி 7ஆம் தேதி ஹெத்தை அம்மன் திருவிழா நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, அம்மாவட்டத்திற்கு அன்றைய தினம் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த விடுமுறை ஈடுசெய்யும் வகையில், ஜனவரி 24ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்று மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு  வெளியிட்டுள்ளார்.

இதனால், மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.  இதற்கிடையில், மேலும், டிசம்பர் 24ஆம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு,  கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  அன்றைய தினம் பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் விதமாக டிசம்பர் 27ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   எனவே, அன்றைய தினம் கன்னியாகுமரியில் உள்ள பள்ளிகள், கல்லூரிகள்,  அரசு அலுவலங்கள் வழக்கம் போல் செயல்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

