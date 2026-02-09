நடுங்க வைக்கும் குளிர்.. நீலகிரி, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானிலை அப்டேட் என்ன?

Tamil Nadu Weather Latest Update: நீலகிரி, சேலம், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே கடும் பனி நிலவி வருகிறது. டிசம்பர் மாதத்தில் இருந்தே பெரிய அளவில் மழை பொழிவு என்பது இல்லை. ஜனவ 1ஆம் தேதியில் இருந்து சில நாட்கள் மட்டும் வட மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்தது. அதன்பிறகு, கடும் பனி நிலவி வருகிறது.
பிப்ரவரி தொடங்கிய பிறகு, தமிழகம் முழுவதும் காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் கடும் பனிமூட்டம் காணப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரமும், நீலகிரி, சேலம், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூருக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்தும் பார்க்கலாம்
நீலகிரி மாவட்டத்தில் பிப்ரவரி 9,10ஆம் தேதிகளில் ஓரளவு தெளிவான வானிலை இருக்கும். சில இடங்களில் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சேலம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை, பிப்ரவரி 9,10ஆம் தேதிகளில் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 11ஆம் தேதியில் இருந்து அடுத்த சில தினங்களுக்கு வெயிலின் தாக்கம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் வானிலை நிலவரத்தை பொறுத்தவரை, இன்று (பிப்ரவரி 9) முதல் அடுத்த சில தினங்களுக்கு தெளிவான வானிலை, மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதோடு, பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி முதல் வெயிலின் தாக்கம் இருக்கும என சொல்லப்பட்டுள்ளது. அடுத்த சில தினங்களுக்கு 31 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி வெப்பநிலை இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, பிப்ரவரி 9 முதல் 11ஆம் தேதி வரை வேலூர், ராணிப்பேட்டை, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, தேனி, நீலகிரி, திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிகாலையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, ஈரோடு, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களிலும் பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிப்ரவரி 12,13ஆம் தேதிகளில் சேலம், தருமபுரி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, நீலகிரி, திண்டுக்கல், தேனி, ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிகாலை வேளையில் பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.