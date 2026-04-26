இனி டை அடிக்கவே வேண்டாம்.. ரோட்டோர செடியின் இந்த சாறு போதும், நரைமுடி நிரந்தரமாக கருப்பாகிவிடும்

white hair permanently black : இன்று பலரும் இளம் வயதிலேயே எதிர்கொள்ளும் ஒரு பிரச்சனை நரைமுடிப் பிரச்சனையாகும். கூந்தல் சாயத்திற்குப் பதிலாக, நரைமுடியை நிரந்தரமாகக் கருமையாக்க, ரோட்டோர  பூக்கும் இந்தத் தாவரத்தின் இலைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.
Best White Hair Home Remedies: இளமையிலேயே நரைமுடிப் பிரச்சினையால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு, இது ஒரு அற்புதமான மற்றும் பயனுள்ள வீட்டு வைத்தியமாகும். பலரிடையே முடி சார்ந்த பிரச்சினைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன.  

முடி உதிர்வதுடன், நரைமுடிப் பிரச்சினையும் அதிகரித்து வருகிறது. காற்று மாசுபாடு மற்றும் உடலில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஆகியவை இதற்கான காரணங்களாக இருக்கலாம்.  

நரை முடியை நிரந்தரமாகக் கருமையாக்க, ஆயுர்வேத நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கும் சில குறிப்புகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். இந்தக் குறிப்புகளைத் தொடர்ந்து பின்பற்றி வருவதன் மூலம், முடி கருமையடைவதுடன் பளபளப்பாகவும் மாறும்.  

கோடைக்காலத்தில் சிலருக்கு முடி உதிர்தலும் ஒரு பிரச்சனையாக அமைகிறது. காற்று மாசுபாடு மற்றும் உடலில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஆகியவை இத்தகைய முடி சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கலாம். இளம் வயதிலேயே நரை முடி தோன்றத் தொடங்குகிறது.  

பலர் தங்கள் நரைமுடியைக் கருமையாக்க, சந்தையில் கிடைக்கும் கூந்தல் சாயங்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இது கூந்தலை 20 முதல் 30 நாட்கள் வரை மட்டுமே கருப்பாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. பின்னர், வழக்கம் போலவே முடி வெண்மையாக மாறிவிடுகிறது. நரை முடியை நிரந்தரமாகக் கருமையாக்க, ஆயுர்வேத நிபுணர்களால் பரிந்துரைக்கப்படும் சில வீட்டு வைத்தியங்களை பின்பற்ற வேண்டும்.  

இந்த வீட்டு வைத்தியங்களைப் பயன்படுத்துவது முடியை கருமையாக்குவது மட்டுமல்லாமல், முடி உதிர்வதையும் தடுக்கிறது. 'நித்திய கல்யாணி' பொதுவாகச் சாலை ஓரங்களில் வளரக்கூடியது. இச்செடியானது கூந்தலுக்கான ஒரு சிறந்த வீட்டு வைத்தியமாகத் திகழ்கிறது.  

நித்திய கல்யாணி ஒரு பயனுள்ள கூந்தல் சிகிச்சையாகும். இதன் மருத்துவப் பண்புகள் கூந்தலைக் கருமையாக்குவதுடன், முடி உதிர்வதையும் குறைக்கின்றன. நித்திய கல்யாணி செடியின் இலைகளைப் பறித்துச் சுத்தம் செய்யவும். அவற்றை அரைக்கவும். இந்தக்கலவையுடன் இரண்டு மேசைக்கரண்டி தேங்காய் எண்ணெயும், அரை மேசைக்கரண்டி எலுமிச்சைச் சாறும் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும்.  

நித்திய கல்யாணி இலைகளைக் கொண்டு நன்கு கூந்தல் முழுவதும் தடவவும். இரண்டு மணி நேரத்திற்குப் பிறகு தலை முடியை அலசவும். சிறந்த பலன்களைப் பெற, வாரத்திற்கு ஒரு முறை இதை பயன்படுத்தவும். இது முடி உதிர்தல் பிரச்சனையையும் குறைக்கிறது.  

பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

