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சென்னையில் குடிநீர் கட்... 24 மணிநேரம் இந்த பகுதிகளில் தண்ணீர் வராது?

Written BySudharsan G
Published: Jun 11, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:05 PM IST

Chennai Metro Water : சென்னையில் சில பகுதிகளில் 24 மணிநேரத்திற்கு குழாய் மூலம் வழங்கப்பட்டு வரும் குடிநீர் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு பாதிப்பு என்பதை இங்கு காணலாம்.

சென்னை குடிநீர் வாரியம்1/5

சென்னை குடிநீர் வாரியம்

சென்னை அண்ணா நகர் மண்டலத்தில் குடிநீர் விநியோகம் நிறுத்தம் என சென்னை மெட்ரோ குடிநீர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜவஹர்லால் நேரு 200 அடி சாலையில் உள்ள நீர் கால்வாய் சாலை சந்திப்பு மற்றும் Lucas TVS Wheels India தொழிற்சாலை சந்திப்பில் மத்திய பிரதான குடிநீர் குழாய் இணைக்கும் பணிகள் நடைபெற இருப்பதாக சென்னை மெட்ரோ குடிநீர் அறிவித்துள்ளது.

சென்னை குடிநீர் வாரியம்2/5

சென்னை குடிநீர் வாரியம்

ஜூன் 13ஆம் தேதி அன்று காலை 10 மணி முதல் ஜூன் 14ஆம் தேதி காலை 10 வரை குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் குழாய் மூலம் வழங்கப்படும் குடிநீர் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை குடிநீர் வாரியம்3/5

சென்னை குடிநீர் வாரியம்

திரு.வி.க. நகர் - வார்டு எண்: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; கொளத்தூர், ஜவகர் நகர், செம்பியம், அயனாவரம், பெரம்பூர்.

சென்னை குடிநீர் வாரியம்4/5

சென்னை குடிநீர் வாரியம்

அம்பத்தூர் - வார்டு எண்: 83, 84, 88, 90; கொரட்டூர், அண்ணாநகர் மேற்கு (விரிவாக்கம்)

சென்னை குடிநீர் வாரியம்5/5

சென்னை குடிநீர் வாரியம்

அண்ணாநகர் - வார்டு எண்: 94, 95, 104; வில்லிவாக்கம், அண்ணாநகர் மேற்கு. அவசரத் தேவைகளுக்கு லாரிகள் மூலம் குடிநீர் பெறலாம். இதற்கு https://cmwssb.tn.gov.in என்ற இணையதள முகவரியினை பயன்படுத்தி பதிவு செய்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

TAGS:
Chennai
Chennai Metro Water
Drinking water
Chennai News

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