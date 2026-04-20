இந்தியாவில் இந்தியர்களுக்கே அனுமதி இல்லாத 6 இடங்கள்! லிஸ்ட்டில் சென்னையும் இருக்கு.. அதிர்ச்சி

இந்தியாவில் இந்தியர்கள் அனுமதிக்கப்படாத இடங்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 

இந்தியர்களுக்கு இந்தியாவிலேயே அனுமதி அளிக்கப்படாத இடங்களில் இருக்கிறது என கூறினால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம், அப்படி சில இடங்கள் இந்தியாவில் உள்ளன. ஏன், சென்னையிலேயே 3 இடங்கள் உள்ளன. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
கோவா: வெளிநாட்டினர் அதிகம் வரும் ஒரு சுற்றுலா தளமாக கோவா உள்ளது. இங்கு விதவிதமாக பல கடற்கரைகள் இருக்கும் நிலையில், சில கடற்கரையில் இந்தியர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என கூறப்படுகிறது. இங்கு வெளிநாட்டவர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறார்களாம்.   

சகுரா ரியோகான் உணவகம்: இந்த உணவகம் அகமதாபாத்தில் உள்ளது. இங்கு இந்தியர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என கூறப்படுகிறது. சகுரா ரியோகான் உணவகத்தில் ஜப்பான் நாட்டினருக்கு அதிக முன்னுரிமை கொடுக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.   

ஃப்ரீ கசோல் கஃபே: இமாச்சல் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள இந்த கஃபே-விற்கு இந்தியர்களுக்கும், உள்ளூர் மக்களுக்கும் அனுமதி மறுக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இங்கு இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.   

ரஷ்ய காலனி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் கூடங்குளத்தில் அமைந்துள்ள ரஷ்ய காலனியில் இந்தியர்கள் செல்ல அனுமதி இல்லை. இந்த இடத்திற்கு ரஷ்ய அரசிடம் அனுமதி பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த காலனி ரஷ்யா அரசால் 1800களில் கட்டப்பட்டதாகும்.   

ரெட் லாலிப்பாப் விடுதி: சென்னையில் அமைந்துள்ல இந்த விடுதிக்கு இந்தியர்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லையாம். இங்கு வெளிநாட்டவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றனராம். பாஸ்போர்ட் இருந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.   

ப்ரண்ட்ஸ்லேண்ட் ஹோட்டல்: இந்த ஹோட்டல் சென்னையில் அமைந்துள்ளது. இங்கு வெளிநாட்டினருக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இந்தியர்களுக்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லையாம்.   

