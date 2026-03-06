அதிர்ச்சி செய்தி!! இந்த ஊழியர்களுக்கு கிராஜுவிட்டி கிடைக்காது!! விதிகளில் உள்ள ட்விஸ்ட்!

Gratuity Rules: நிறுவனம் ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடையை மறுக்க முடியுமா? இதற்கான விதிகள் என்ன? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
மோசடி அல்லது நிறுவனத்திற்கு தீங்கு விளைவித்தல் போன்ற சூழ்நிலைகளில், நிறுவனம் பணிக்கொடையை நிறுத்தி வைக்கலாம்.
மாத சம்பளம் வாங்கும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும், பணிக்கொடை என்பது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிதி நன்மையாக பார்க்கப்படுகின்றது. புதிய தொழிலாளர் குறியீடு செயல்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பணிக்கொடை விதிகள் மாறியுள்ளன.
இப்போது, முன்பு போல பணிக்கொடையைப் பெற ஊழியர்கள் இனி ஐந்து ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. ஒரு வருடம் மட்டுமே பணிபுரிந்த பிறகும், சில ஊழியர்கள் பணிக்கொடைக்கு தகுதியுடையவர்களாகக் கருதப்படுவார்கள்.
ஒரு நிறுவனம் விரும்பினால் ஒரு ஊழியருக்கு பணிக்கொடையை வழங்க மறுக்க முடியும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஆம், ஒரு நிறுவனம் பணிக்கொடையை வழங்க மறுக்கக்கூடிய சில சூழ்நிலைகள் உள்ளன. எந்த தவறுகள் அவர்கள் கடினமாக சம்பாதித்த பணத்தை பாதிக்கலாம் என்பதை ஊழியர்கள் புரிந்துகொள்வது முக்கியம்.
வன்முறை, அச்சுறுத்தல்கள், துன்புறுத்தல் அல்லது நிறுவன விதிகளை வேண்டுமென்றே மீறுதல் போன்ற கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளில் ஒரு ஊழியர் குற்றவாளி எனக் கண்டறியப்பட்டால், நிறுவனம் அவர்களின் பணிக்கொடையை நிறுத்தி வைக்கலாம். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், இந்த முடிவை செயல்படுத்துவதற்கு முன்பு நிறுவனம் விசாரித்து நிறுவப்பட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
ஒரு ஊழியரின் தவறு, அலட்சியம் அல்லது பொறுப்பற்ற தன்மை நிறுவனத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க நிதி இழப்பை ஏற்படுத்தினால், நிறுவனம் அவர்களின் பணிக்கொடையைக் கழிக்கலாம். இருப்பினும், அத்தகைய முடிவை நியாயமான காரணங்கள் இல்லாமல் எடுக்க முடியாது. ஊழியர் உண்மையில் இழப்பை ஏற்படுத்தியிருப்பதை நிறுவனம் நிரூபிக்க வேண்டும். ஆம், விசாரணை மற்றும் ஆதாரங்களுக்குப் பிறகுதான், பணிக்கொடை தொகை நிறுவனம் சந்தித்த இழப்பின் அளவிற்கு குறைக்கப்படுகிறது.
ஒரு ஊழியர் திருட்டு, லஞ்சம், போலி ஆவணங்கள் தயாரித்தல் அல்லது வேறு எந்த வகையான மோசடியிலும் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டால், நிறுவனம் அவரது முழு கிராஜுவிட்டியையும் நிறுத்தி வைக்க முடியும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், விசாரணை மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைகளுக்குப் பிறகுதான் நிறுவனம் இந்த முடிவை எடுக்கிறது.
ஒரு நிறுவனத்திற்கு கிராஜுவிட்டி சட்டம் பொருந்தவில்லை என்றால், கிராஜுவிட்டி செலுத்துவது நிறுவனத்தின் விருப்பத்தை சார்ந்துள்ளது. எனவே, இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், ஊழியர் சட்டப்பூர்வ உரிமை கோர முடியாது.
ஒரு நிறுவனம் காரணமின்றி கிராஜுவிட்டியை நிறுத்தி வைக்க முடியாது. கிராஜுவிட்டியை நிறுத்தும் முன், ஊழியருக்கு ஒரு ஷோ-காஸ் நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட வேண்டும். பணிக்கொடையை நிறுத்த வேண்டுமானால், ஊழியருக்கு ஒரு காரணம் வழங்கப்பட வேண்டும், மேலும் முழு செயல்முறைக்குப் பிறகுதான் முடிவு எடுக்கப்படும். ஊழியர் குற்றவாளி எனக் கண்டறியப்பட்டால், நிறுவனம் ஏற்பட்ட இழப்பின் அளவைக் கழிக்க முடியும்.
இப்போது, புதிய தொழிலாளர் குறியீட்டின் மூலம், சில சந்தர்ப்பங்களில், சில ஊழியர்களுக்கு ஒரு வருடம் மட்டுமே பணிபுரிந்த பிறகும் பணிக்கொடைக்கு தகுதி கிடைக்கலாம். முன்பு, குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் சேவை தேவைப்பட்டது. பணிக்கொடை ஒரு நிலையான சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது: கடைசி சம்பளம் × (15/26) × நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த ஆண்டுகள். இந்தத் தொகை பணியாளரின் கடைசி அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் சேவையின் நீளத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி பொதுவான தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.