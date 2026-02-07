சொந்த நிலம் இல்லாதவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் உதவித்தொகை! தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்!

Tamil Nadu government : தமிழ்நாட்டில் சொந்த நிலம் இல்லாதவர்கள் ரூ.2 லட்சம் உதவித்தொகை பெறுவது எப்படி? முழு விவரம்
Tamil Nadu government : தமிழ்நாட்டில் சொந்த நிலம் இல்லாதவர்கள் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ரூ.2 லட்சம் வரை உதவித்தொகை பெறுவது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டம் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு ஒரு முக்கிய அப்டேட்டைக் கொடுத்துள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்காக பிஎம் கிசான் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதைப் போலவே தமிழ்நாடு அரசு நம் மாநில விவசாயிகளுக்காக முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.
இத்திட்டத்தில் விவசாயிகள், நிலமற்ற விவசாயிகள், கூலித்தொழிலாளிகள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் என எல்லோருமே பயனாளியாக முடியும் என்பது தான் சிறப்பான விஷயம். திருமண உதவித்தொகை முதல் ஈமச்சடங்கு உதவித்தொகை வரை பல உதவித்தொகைகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படுகின்றன.
அதிகபட்சம் ரூ.2 லட்சம் வரை இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனாளியாக உள்ளவர்கள் பயன்பெற முடியும். விவசாயிகள் மட்டுமே உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்க முடியும் என பலரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
உண்மையில், சொந்த நிலம் கைமண் அளவு கூட இல்லாதவர்களாக இருந்து, அவர்கள் விவசாய கூலிகளாக இருந்தால் கூட இத்திட்டத்தில் பயனாளியாக சேர்ந்து சொந்த நிலம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு இணையாக அனைத்து சலுகைகளையும்பெற முடியும்.
அந்தவகையில் தமிழ்நாடு அரசின் முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் நிலமற்ற ஏழை விவசாய கூலிகள் என்னென்ன நிகழ்வுகளுக்கு உதவித்தொகை பெற முடியும் என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
முதலில் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கவும். குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கும் மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
இந்த கார்டு பெற்றவர்கள் இயற்கை மரணம் அடைந்தால் அவரின் குடும்பத்தினருக்கு இயற்கை மரணத்திற்கான உதவித்தொகை 20,000 ரூபாய் மற்றும் ஈமச்சடங்கிற்கான உதவித்தொகை ரூபாய் 2500 சேர்த்து 22,500 ரூபாய் வழங்கப்படும்.
நிலமற்ற வேளாண் தொழிலாளர்களுக்கு 04.08.2025 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இயற்கை மரணத்திற்கான உதவித்தொகை 30,000 ரூபாய் மற்றும் ஈமச்சடங்கிற்கான உதவித்தொகை 10,000 ரூபாய் மொத்தம் 40,000 ரூபாய் மற்றும் விபத்து நிவாரணத்திற்கு 2,00,000 ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது.
விபத்தினால் ஏற்படும் உடல் உறுப்பு இழப்பிற்கு ரூ.1,00,000 ரூபாய் என உதவித்தொகை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இயற்கை மரணம், ஈமச்சடங்கிற்கான உதவித்தொகை, கல்வி உதவித்தொகை, திருமண உதவித்தொகை, விபத்து நிவாரண உதவித்தொகை என அனைத்துக்கும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளாக இருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும்.
இதுதவிர, முதியோர் உதவித்தொகை, காசநோய், கிட்னி பாதிப்பு காரணமாக தற்காலிக இயலாமைக்கான ஓய்வூதியம், HIV தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்த நபரின் குழந்தைகளுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கூட இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கெப்படுகிறது.
எனவே, இந்த உதவித்தொகை குறித்து பலருக்கும் விழிப்புணர்வு இல்லை. உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் கிராம நிர்வாக அலுவலரை தொடர்பு கொண்டு, இத்திட்டத்துக்கு தேவையான ஆவணங்களை சமர்பித்து, பயனாளியாக மாறவும். தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும்.