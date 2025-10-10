ஆயுள் சான்றிதழ்: இதை செய்யவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது!! முக்கிய தகவல்

Digital Life Certificate: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் உள்ளது. நவம்பர் மாத இறுதிக்குள் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கிய பணி உள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Pensioners Latest News: இந்திய அரசு ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பதற்கான செயல்முறையை மிக எளிதாக்கியுள்ளது. இனி, ஓய்வூதியதாரர்கள் இதற்காக எங்கும் சென்று அலையவேண்டியதில்லை. எளிய வழியில் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கும் வழிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஆயுள் சான்றிதழ்களை (ஜீவன் பிரமான் பத்ரா) சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையை இந்திய அரசு முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கியுள்ளது. மூத்த குடிமக்கள் இனி தங்கள் ஓய்வூதியத்தைத் தொடர வங்கிகள் அல்லது அரசு அலுவலகங்களில் நீண்ட வரிசையில் நிற்க வேண்டியதில்லை. அவர்கள் முக ஸ்கேன் அல்லது கைரேகை மூலம் தங்கள் மொபைல் போன்களைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை (DLC) சமர்ப்பிக்கலாம்.
வங்கிகள் அல்லது தபால் நிலையங்களை அணுகுவதில் சிரமப்படும் வயதான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த மாற்றம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 30 வரை ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாகும். ஒவ்வொரு ஆண்டையும் போலவே, இந்த ஆண்டும், ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைத் தொடர்ந்து பெற ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதற்கான காலக்கெடு நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 30, 2025 வரையாகும்.
இந்த நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்படாவிட்டால், ஓய்வூதிய கொடுப்பனவுகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படும். இந்த செயல்முறை அரசாங்கத்தின் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இது மில்லியன் கணக்கான மூத்த குடிமக்களுக்கு அவர்களின் வீடுகளில் இருந்தபடியே வசதியை வழங்கும். மேலும் இது அலுவலகங்களிலும் நெரிசலைக் குறைக்கும்.
முன்பு, ஓய்வூதியம் பெறுவோர் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க ஒரு வங்கி அல்லது தபால் நிலையத்திற்குச் செல்ல வேண்டியிருந்தது, இது ஒரு பயோமெட்ரிக் சாதனத்தைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இப்போது, ஜீவன் பிரமான் செயலி மூலம் அரசாங்கம் இந்த முழு செயல்முறையையும் டிஜிட்டல் மயமாக்கியுள்ளது. மொபைல் அல்லது மடிக்கணினியில் ஆதார் அடிப்படையிலான முக அங்கீகார அமைப்பைப் பயன்படுத்தி இந்த செயல்முறையை சில நிமிடங்களில் முடிக்க முடியும்.
இந்த செயல்முறையை செய்ய, ஜீவன் பிரமான் செயலி மற்றும் ஆதார் முக RD செயலியை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். ஆதார் முக RD செயலியில் உங்கள் முகத்தை ஸ்கேன் செய்த பிறகு, ஜீவன் பிரமான் செயலியில் உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு OTP மூலம் சரிபார்க்க வேண்டும். பின்னர், உங்கள் மொபைலின் முன் கேமராவில் புகைப்படம் எடுத்து சமர்ப்பிக்க வெண்டும். வெற்றிகரமாக சமர்ப்பித்தவுடன், உங்கள் சான்றிதழ் ஐடி மற்றும் PPO எண்ணுடன் ஒரு பதிவிறக்க இணைப்பு கிடைக்கும்.
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) அதன் ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக இந்த செயல்முறையை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கியுள்ளது. EPFO உறுப்பினர்கள் இப்போது தங்கள் மொபைல் போன்களிலிருந்து முக ஸ்கேனிங்கைப் பயன்படுத்தி தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்கலாம். EPFO-வின் இந்த நடவடிக்கை ஏராளமான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது. ஏனெனில் அவர்கள் இனி இதற்காக வங்கி அல்லது EPFO அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை.
இந்த சேவை EPFO இணையதளத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு ஜீவன் பிரமான் செயலியுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயல்முறை முற்றிலும் பாதுகாப்பானது மற்றும் ஆதார்-இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இதனால் ஏதேனும் பிழைகள் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் நீக்கப்படுகின்றன.
வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கும் போது உங்களிடம் சில அத்தியாவசிய ஆவணங்கள் இருக்க வேண்டும். வயதுச் சான்றாக ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, பிறப்புச் சான்றிதழ் அல்லது 10 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல். முகவரி மற்றும் வங்கி விவரங்கள், பாஸ்புக், கணக்கு எண் மற்றும் IFSC குறியீடு போன்றவை தேவை. வருமான அறிவிப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய கட்டண ஆணை (PPO) எண்ணும் தேவை. இந்த ஆவணங்களில் ஏதேனும் பிழைகள் அல்லது தாமதங்கள் ஏற்பட்டால் ஓய்வூதியம் இடைநிறுத்தப்படலாம். எனவே, ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த விவரங்களை முன்கூட்டியே சரிபார்த்துக் கொள்வது நல்லது.
80 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வீட்டு வாசலில் இந்த வசதியைப் பெறுவார்கள். நாடு முழுவதும் உள்ள வங்கிகள், 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வீடுகளிலேயே தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்கும் வசதியை வழங்க வேண்டும் என்று ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) உத்தரவிட்டுள்ளது. வங்கி மற்றும் தபால் நிலைய முகவர்கள் இப்போது சூப்பர் சீனியர் குடிமக்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று முக ஸ்கேன் அல்லது கைரேகை சரிபார்ப்பு மூலம் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிப்பார்கள். இது மூத்த குடிமக்கள் வரிசையில் காத்திருக்க தேவையில்லாமல், அவர்களின் ஓய்வூதியம் சரியான நேரத்தில் பெறப்படுவதை உறுதி செய்யும்.
பல வங்கிகள் இப்போது தங்கள் மொபைல் வங்கி செயலிகள் மற்றும் இணைய வங்கி தளங்களில் இந்த வசதியை வழங்குகின்றன. ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI), பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி (PNB) மற்றும் பாங்க் ஆஃப் பரோடா போன்ற முக்கிய வங்கிகள் தங்கள் டிஜிட்டல் சேனல்களில் ‘Submit Life Certificate’ விருப்பத்தை செயல்படுத்தியுள்ளன. இது ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வங்கிக் கணக்கில் இணைக்கப்பட்ட ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தி நேரடியாக தங்கள் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கிறது.
தபால் நிலைய முகவர்களும் உதவுவார்கள்: ஸ்மார்ட்போன்கள் இல்லாத அல்லது ஆன்லைன் செயல்பாட்டில் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும் மூத்த குடிமக்கள் தபால் நிலைய முகவர்களிடமிருந்து உதவி பெறலாம். தபால் நிலையங்கள் இப்போது முக அங்கீகாரம் மூலம் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை வீடு வீடாகச் சமர்ப்பிக்கும் வசதியை வழங்குகின்றன. ஆதார் அட்டை மற்றும் மொபைல் எண் மட்டுமே இதற்குத் தேவை.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.