ஆயுள் சான்றிதழ்: இந்த தேதி தாண்டினால் பென்ஷன் கிடைக்காது.... வீட்டிலிருந்தபடியே சமர்ப்பிக்கலாம்

ஆயுள் சான்றிதழ் என்பது ஓய்வூதியதாரர் ஓய்வூதிய சலுகைகளைப் பெறத் தகுதியுடையவர் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் ஆயுள் சான்று ஆவணமாகும். ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 30 வரை இந்தச் சான்றிதழை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

இந்தக் காலத்திற்குள் செயல்முறையை முடிக்கத் தவறினால், சரிபார்ப்பு முடியும் வரை ஓய்வூதிய வரவுகள் பெரும்பாலும் நிறுத்தி வைக்கப்படும். ஆகையால், மூத்த குடிமக்கள் இந்த கால அளவை நினைவில் கொண்டு சரியான நேரத்தில் இதை சமர்ப்பிப்பது மிக அவசியமாகும்.

முந்தைய ஆண்டுகளில், மூத்த குடிமக்கள் இந்த முறைமையை முடிக்க வங்கிகள், ஓய்வூதியம் வழங்கும் அலுவலகங்கள் அல்லது அரசு கவுண்டர்களுக்கு செல்ல வேண்டி இருந்தது. இது சில சமயங்களில் வயது அதிகமான மூத்த குடிமக்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தியது.

எனினும், இன்று இந்த செயல்முறை மிகவும் எளிதாகிவிட்டது. இன்று, ஜீவன் பிரமான் மொபைல் செயலி அல்லது வலைத்தளம் மூலம் ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்தை அனுமதிக்கும் வகையில் இந்த அமைப்பு நவீனமயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஓய்வூதியதாரர்கள் அலுவலகங்களுக்குச் செல்லாமல் ஸ்மார்ட்போன், மடிக்கணினி அல்லது டெஸ்க்டாப்பைப் பயன்படுத்தி இந்தப் செயல்முறையை செய்து முடிக்கலாம். கூடுதலாக, இந்திய அஞ்சல் முகவர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்கள் வீட்டிலிருந்து சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதில் உதவ அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அலுவலகங்களுக்கு செல்ல முடியாதவர்களுக்கு அதிக வசதியை வழங்குகிறது. 

ஆயுள் சான்றிதழுடன், ஓய்வூதிய விநியோகத்தை உறுதி செய்ய பல்வேறு ஆவணங்கள் அவசியம். அடையாளச் சான்று மற்றும் வயதுச் சான்று (ஆதார், வாக்காளர் ஐடி, பிறப்புச் சான்றிதழ் அல்லது 10 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் அட்டை போன்றவை), குடியிருப்புச் சான்று, IFSC குறியீடு மற்றும் பாஸ்புக் நகல் உள்ளிட்ட வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், வருமான அறிவிப்பு மற்றும் ஓய்வூதியக் கட்டண ஆணை (PPO) எண் ஆகியவை இதில் அடங்கும். 

இந்த ஆவணங்களை விடுபட்டாலோ அல்லது தவறான தகவல்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டாலோ ஓய்வூதிய வழங்கல் இன்னும் தாமதமாகலாம்.

சமீபத்தில் மத்திய அரசின்  ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை  நான்காவது டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் நடத்தப்படும் என்று அறிவித்தது. இது 2025 நவம்பர் 1 முதல் 30 வரை நாடு முழுவதும் தொடங்கப்படும். இந்த பிரச்சாரத்தில் 1850 க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள்/நகரங்கள்/டவுன்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த பிரச்சாரம் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக தொலைத்தொடர்பு துறை, ஓய்வூதியம் பெறுவோர் நல சங்கங்கள், CGDA, மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், ரயில்வே துறை, அஞ்சல் துறை, EPFO, UIDAI, வங்கிகள் மற்றும் இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி ஆகியவற்றுடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்யப்படும்

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரபூர்வ வலைத்தளங்களை பார்வையிட பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

