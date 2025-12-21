இந்த 3 IPL அணிகள்... ஒரு வீரர் கூட இந்திய அணி ஸ்குவாடில் இல்லை...!

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடருக்கு தேர்வாகி உள்ள 15 வீரர்கள் எந்தெந்த ஐபிஎல் அணிகளில் இருக்கிறார்கள்?, எந்தெந்த அணியில் இருந்து வீரர்கள் இடம்பெறவில்லை? என்பதை இங்கு காணலாம்.
Team India: இந்திய அணி தரப்பில் 15 வீரர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் 7 அணிகளில் இருந்து வீரர்கள் தேவைப்பட்டுள்ளனர், மூன்று அணிகளில் இருந்து வீரர்கள் எடுக்கப்படவே இல்லை.
வரும் பிப்ரவரி - மார்ச் மாதங்களில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. இதில் மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்க உள்ளன.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைக்காக 15 வீரர்கள் அடங்கிய இந்திய வீரர்கள் நேற்று (டிசம்பர் 20) அறிவிக்கப்பட்டனர். இதில் 15 வீரர்களும் வீரரகள், எந்தெந்த ஐபிஎல் அணிகளில் இடம்பெற்றுள்ளார்கள் என்பதையும், எந்தெந்த அணியின் வீரர்கள் ஸ்குவாடில் இடம்பெறவில்லை என்பதையும் இங்கு காணலாம்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ஷிவம் துபே
மும்பை இந்தியன்ஸ்: சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: வருண் சக்ரவர்த்தி, ரிங்கு சிங், ஹர்ஷித் ராணா
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் ஷர்மா, இஷான் கிஷன்
டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்: குல்தீப் யாதவ், அக்சர் பட்டேல்
பஞ்சாப் கிங்ஸ்: அர்ஷ்தீப் சிங்
குஜராத் டைட்டன்ஸ்: வாஷிங்டன் சுந்தர்
நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆகிய மூன்று அணிகளின் ஒரு வீரர்கள் கூட இந்திய அணியில் இடம்பெறவில்லை.