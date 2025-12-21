English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்த 3 IPL அணிகள்... ஒரு வீரர் கூட இந்திய அணி ஸ்குவாடில் இல்லை...!

இந்த 3 IPL அணிகள்... ஒரு வீரர் கூட இந்திய அணி ஸ்குவாடில் இல்லை...!

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடருக்கு தேர்வாகி உள்ள 15 வீரர்கள் எந்தெந்த ஐபிஎல் அணிகளில் இருக்கிறார்கள்?, எந்தெந்த அணியில் இருந்து வீரர்கள் இடம்பெறவில்லை? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Team India: இந்திய அணி தரப்பில் 15 வீரர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் 7 அணிகளில் இருந்து வீரர்கள் தேவைப்பட்டுள்ளனர், மூன்று அணிகளில் இருந்து வீரர்கள் எடுக்கப்படவே இல்லை. 


 
1 /10

வரும் பிப்ரவரி - மார்ச் மாதங்களில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. இதில் மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்க உள்ளன.

2 /10

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைக்காக 15 வீரர்கள் அடங்கிய இந்திய வீரர்கள் நேற்று (டிசம்பர் 20) அறிவிக்கப்பட்டனர். இதில் 15 வீரர்களும் வீரரகள், எந்தெந்த ஐபிஎல் அணிகளில் இடம்பெற்றுள்ளார்கள் என்பதையும், எந்தெந்த அணியின் வீரர்கள் ஸ்குவாடில் இடம்பெறவில்லை என்பதையும் இங்கு காணலாம்.

3 /10

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ஷிவம் துபே

4 /10

மும்பை இந்தியன்ஸ்: சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா

5 /10

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: வருண் சக்ரவர்த்தி, ரிங்கு சிங், ஹர்ஷித் ராணா

6 /10

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் ஷர்மா, இஷான் கிஷன்  

7 /10

டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்: குல்தீப் யாதவ், அக்சர் பட்டேல்

8 /10

பஞ்சாப் கிங்ஸ்: அர்ஷ்தீப் சிங்  

9 /10

குஜராத் டைட்டன்ஸ்: வாஷிங்டன் சுந்தர்  

10 /10

நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆகிய மூன்று அணிகளின் ஒரு வீரர்கள் கூட இந்திய அணியில் இடம்பெறவில்லை. 

