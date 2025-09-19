வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்.. பண்ட், பும்ரா இல்லை.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்!

India Playing XI: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11ல் யார் யாரெல்லாம் இருப்பார்கள் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
India predicted Playing XI vs West Indies: ஆசிய கோப்பை முடிந்தவுடன் இந்திய அணி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட இருக்கிறது. இத்தொடரில் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு ஓய்வளிக்கவும், ரிஷப் பண்ட்டின் உடற்தகுதி காரணமாக அவர் அணியில் தேர்வாவதற்கு வாய்ப்பில்லை என தெரிகிறது.
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் தொடக்க வீரராக களமிறங்குவார். அவர் இதுவரையில் டெஸ்ட் போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதால் அவரை தேர்வு செய்யாமல் இருக்க வாய்ப்பில்லை.
கே.எல். ராகுல்: இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் இந்தியாவின் சிறப்பான பேட்ஸ்மேனாக இருந்த கே.எல். ராகுல், மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலுடன் இணைந்து இன்னிங்ஸைத் தொடங்க உள்ளார்.
சாய் சுதர்சன்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் மூலம் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் அறிமுகமானார் சாய் சுதர்சன். அவர் எதிர்பார்த்த அளவு செயல்படவில்லை என்றாலும், ஓரளவுக்கான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்தினார். எனவே அவருக்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வாய்ப்பளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சுப்மான் கில்: இந்திய அணியின் டெஸ்ட் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்ட சுப்மன் கில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக மிகச்சிறப்பாக விளையாடினார். அத்தொடரில் 700க்கும் மேற்பட்ட ரன்களை குவித்ததோடு இந்திய அணியையும் திறன்பட வழிநடத்தினார்.
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்: மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான வரவிருக்கும் டெஸ்ட் தொடரின் போது ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் மீண்டும் இடம் பெறக்கூடும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போது ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான இந்தியா ஏ அணியை வழிநடத்தும் ஷ்ரேயாஸ், லக்னோவில் உள்ள ஏகானா ஸ்டேடியத்தில் நடைபெறும் அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்டில் அதிக ரன்கள் எடுக்கவில்லை. இருப்பினும், மற்ற போட்டிகளில் அவரது அனுபவத்தையும் ஃபார்மையும் கருத்தில் கொண்டு, தேர்வாளர்களும் அணி நிர்வாகமும் அவரைக் கருத்தில் கொள்ளலாம். இவர் தேர்வானால் கருண் நாயார் அணியில் இருந்து வெளியேற்றப்படலாம்.
துருவ் ஜூரெல் (விக்கெட் கீப்பர்): வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் ரிஷப் பந்த் இல்லாத நிலையில், துருவ் ஜூரெல் இந்திய அணியின் முதல் தேர்வு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனாக விளையாட வாய்ப்புள்ளது. இங்கிலாந்தில் தொடரில் காயமடைந்த பண்ட் பிசிசிஐயின் சிறப்பு மையத்தில் தனது மறுவாழ்வைத் தொடங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான தொடர் விரைவில் தொடங்க இருப்பதால், ரிஷப் பண்ட் அதற்க்குள் தகுதி பெறுவது சாத்தியமில்லை என பார்க்கப்படுகிறது.
ரவீந்திர ஜடேஜா: ஆல்-ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் களமிறங்குவார். தொடர்ந்து இந்திய அணிக்காக விளையாடி தனது திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வரும் இவர், பல போட்டிகளில் வெற்றிகளை பெற்றுத்தந்துள்ளார்.
வாஷிங்டன் சுந்தர்: இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தின் போது பேட்டிங் மற்றும் பந்து வீச்சில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வாஷிங்டன் சுந்தர், மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இந்தியாவுக்கு முக்கிய வீரராக இருப்பார்.
குல்தீப் யாதவ்: இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் எந்த டெஸ்ட் போட்டியிலும் விளையாட வாய்ப்பு கிடைக்காத குல்தீப் யாதவ், இறுதியாக மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட உள்ளார். நடந்து வரும் ஆசிய கோப்பை 2025 இல் பந்து வீச்சில் சிறந்த ஃபார்மில் இருக்கும் குல்தீப், மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான சொந்த தொடரின் போது இந்தியாவுக்கு ஒரு முக்கிய வீரராக இருப்பார்.
முகமது சிராஜ்: இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர பந்து வீச்சாளராக இருந்த முகமது சிராஜ், மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இல்லாததால் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சை வழிநடத்த உள்ளார்.
பிரசித் கிருஷ்ணா: இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் பந்து வீச்சில் குறிப்பிடத்தக்க செயல்திறனை வெளிப்படுத்திய பிரசித் கிருஷ்ணா, மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் வேகப்பந்து வீச்சு துறையில் முகமது சிராஜுடன் இணைந்து செயல்பட உள்ளார்.