/4 நாள்கள் குடிநீர் கட்... பவர் கட் ஒரு பக்கம்; சென்னை மக்கள் பாதிப்பு - என்ன பிரச்சனை?

Chennai Water Supply Issue : சென்னையில் ஏற்கெனவே பவர் கட் பிரச்னை இருப்பதாக சில பகுதிகளில் புகார் எழும் நிலையில், தற்போது 4 நாள்களுக்கு சென்னையின் சில பகுதிகளில் குடிநீர் இல்லாமல் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
கடந்த மே 19ஆம் தேதி அன்று புழலில் உள்ள ஜிஎன்டி சாலையில் இருக்கும் பிரதான வாட்டர்லைன் வெடித்ததன் காரணமாக, குழாய் வழியான குடிநீர் விநியோகம் முற்றிலும் தடைப்பட்டுள்ளதாக சென்னை கொளத்தூர் தொகுதி குற்றஞ்சாட்டி உள்ளனர். இதனால், சுமார் 4 நாள்கள் குடிநீர் இன்றி தவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. சென்னையில் சில பகுதிகளில் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுவதாக மக்கள் குற்றஞ்சாட்டும் நிலையில், இது மேலும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இனி இது முதலமைச்சர் தொகுதி இல்லை என்பதாலும், வழக்கமான பகுதியாக மாறப்பட்டதை தொடர்ந்து டேங்கர் லாரி மூலமான குடிநீர் விநியோகமும் குறைவாகவே உள்ளது என குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், கடந்த 2011ஆம் ஆண்டில் இருந்து 3 முறை சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் வெற்றிபெற்றார். ஆனால், 15 ஆண்டுகள் கழித்து, 2026 தேர்தலில் மு.க.ஸ்டாலின், தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ்.பாபுவிடம் தோல்வியடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
குடிநீர் இல்லாத நிலையில், சமையல் முதல் அனைத்து விதமான தேவைகளுக்கும் தண்ணீர் கேன்களையே மக்கள் அதிகம் சார்ந்திருக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஒரு வாட்டர் கேன் ரூ.15 - ரூ.40 வரை விற்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து புகார் தெரிவிக்க, சென்னை மெட்ரோ குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் வாரியம் (CMWSSB) அழைத்தாலும் எவ்வித பதிலும் இல்லை என மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். அதேபோல், சில பணியாளர்கள், பணம் கொடுக்கும் நபர்களுக்கு மட்டும் 12KL டேங்கர் லாரி மூலம் குடிநீர் விநியோகிப்பதாக குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
செந்தில் நகர், தில்லை நகர், அம்பேத்கர் நகர், வீனஸ் நகர், ஜெயந்தி நகர் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகள் குடிநீர் இன்றி கடந்த 4 நாள்களாக கடும் சிரமத்தை சந்தித்துள்ளனர். 1,200 மிமீ விட்டம் கொண்ட பைப்லைன் பழையதாகவிட்டதாலும், சேதமடைந்துவிட்டதாலும் பல்வேறு பகுதிகள் பாதிக்கப்பட்டதாகவும், திருவிக நகர், அண்ணா நகர், அம்பத்தூர் மண்டலங்களில் இருந்து புகார்கள் வந்ததாகவும் குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, பழைய கான்கிரீட் பைப், 5 மீட்டர் நீளத்திற்கு கடுமையாக சேதமடைந்தாக தெரிகிறது. இந்நிலையில் அதிகாரிகள் கூறுகையில், மே 22ஆம் தேதியே (வெள்ளி) பைப்லைன் சரிசெய்யும் பமி நிறைவடைந்துவிட்டது, 7 மீட்டர் பைப் மூலம் சில பகுதிகளில் பழுது சரிசெய்யப்பட்டது. நேற்று (மே 23) மதியத்தில் இருந்து குடிநீர் விநியோகம் தொடங்கிவிட்டது, பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக நிலையங்களுக்கு ஏற்கெனவே 90 சதவீத குடிநீர் விநியோகிக்கப்பட்டுவிட்டது. இதன்மூலம், குழாய் வழியான குடிநீர் விநியோகம் விரைவில் தொடங்கும் என்றனர்.