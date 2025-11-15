ரச்சின், பத்திரனா மட்டும் இல்லை! மொத்தம் 12 வீரர்களை நீக்கிய சிஎஸ்கே!

ராகுல் திரிபாதி, வான்ஷ் பேடி, ஆண்ட்ரே சித்தார்த், ரச்சின் ரவீந்திரா, தீபக் ஹூடா, விஜய் சங்கர், ஷேக் ரஷீத், கமலேஷ் நாகர்கோடி, மதீஷா பத்திரனா உள்ளிட்ட 12 வீரர்களை நீக்கி உள்ளது சிஎஸ்கே.
ஐபிஎல் 2026 ஏலத்திற்கு முன்னதாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடமிருந்து மூத்த இந்திய விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேனான சஞ்சு சாம்சனை ஒரு பெரிய டிரேட் மூலம் வாங்கியுள்ளது.
இதற்கு பதிலாக, சென்னை அணியின் முக்கிய வீரர்களான ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரன் ஆகியோர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.
சென்னை அணி யின் இந்த முடிவு, ஐபிஎல் வரலாற்றில் எடுக்கப்பட்ட மிகவும் கடினமான முடிவுகளில் ஒன்று என்று அணியின் நிர்வாக இயக்குனர் காசி விஸ்வநாதன் கூறியுள்ளார். ஜடேஜா, சென்னை அணிக்காக அதிக விக்கெட்டுகளை (143) வீழ்த்தியவராகவும், அதிக ரன்களை (2,198) எடுத்தவராகவும் ஒரு ஜாம்பவானாக விடைபெறுகிறார்.
சஞ்சு சாம்சனை வாங்கிய அதே வேளையில், மதீஷ பத்திரனா, டெவான் கான்வே மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா உள்ளிட்ட பல முக்கிய வீரர்களை சென்னை அணி விடுவித்துள்ளது. மேலும், ராகுல் திரிபாதி, தீபக் ஹூடா, மற்றும் விஜய் சங்கர் போன்ற வீரர்களும் அணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், எம்.எஸ். தோனி, சிவம் துபே ஆகியோர் அணியில் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர். கடந்த தொடரில் சிறப்பாக விளையாடிய இளம் வீரர்களான ஆயுஷ் மத்ரே, டிவால்ட் பிரெவிஸ், மற்றும் உர்வில் படேல் ஆகியோரையும் அணி நிர்வாகம் தக்கவைத்துள்ளது.
இந்த மாற்றங்களுக்குப் பிறகு, ஐபிஎல் 2026 மெகா ஏலத்தில் செலவிடுவதற்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிடம் ரூ.43.4 கோடி மீதம் உள்ளது.
சென்னை அணிக்கு இன்னும் 9 வீரர்களுக்கான இடங்கள் காலியாக உள்ளன. இந்த இடங்களை மெகா ஏலத்தில் புதிய வீரர்களைக் கொண்டு நிரப்ப அணி திட்டமிட்டுள்ளது.