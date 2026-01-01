ஜனவரியில் ஜம்முனு டூர் போக... கும்முனு 7 சுற்றுலா தலங்கள் - விடுமுறையை கொண்டாடுங்க!

Tourist Places To Visit In January: இந்த ஜனவரி மாதம் உங்களுக்கு நீண்ட விடுமுறை கிடைக்கும்பட்சத்தில் இந்த 7 சுற்றுலா தலங்களுக்கு பயணிக்கலாம்.
தவாங்: அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள பலருக்கும் தெரியாத ஒரு சொர்க்கபூமிதான் இநத் தவாங் பகுதி. பனி அடர்ந்த மலைகளை கொண்ட இந்த பகுதியில் பௌத்த பாரம்பரியம் நிரம்பியுள்ளது. இங்கு ஜனவரியில் -5 டிகிரி செல்ஷியஸில் இருந்து 10 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலேயே வானிலை நிலவும். தவாங் மடாலயம், சேலா கணவாய், நுரானாங் நீர்வீழ்ச்சி, மாதுரி ஏரி, பும்லா கணவாய் உள்ளிட்ட பல சுற்றுலா தலங்களையும் நீங்கள் சுற்றிப்பார்க்கலாம்.
அம்ரித்சர்: பஞ்சாப்பில் உள்ள இந்த நகரத்தை பலரும் கேள்விப்பட்டிருப்பார்கள், ஆனால் இதன் அழகை பலரும் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். அம்ரித்சர் பொற்கோயிலை பார்க்க கோடிகள் கண்களும் போதாது. நவம்பர் முதல் மார்ச் வரை இங்கு பயணிக்க அருமையான காலம். ஜனவரியில் இங்கு வானிலை 4 டிகிரி முதல் 19 டிகிரி செல்ஷியல் வரைதான் இருக்கும். அம்ரித்சர் நகரில் வேறு சில சுற்றுலா தலங்களும் இருக்கின்றன.
கஜ்ராஹோ: மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள இந்த நகரம் பாரம்பரியமிக்க சுற்றுலா தலமாகும், இங்கு சுற்றிப்பார்க்க எக்கச்சக்க கோயில்கள் உள்ளன. மிக நுணுக்கமாக செதுக்கப்பட்ட, மிகச் சிறப்பான கலைப்படைப்புகளை நீங்கள் இங்கு பார்வையிடலாம். UNESCO உலக பாரம்பரிய தலங்களில் ஒன்றான இதை பார்க்க ஆண்டுதோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். இங்கு ஜனவரியில் வானிலை 11 டிகிரி முதல் 24 டிகிரி செல்ஷியஸ் வரையே இருக்கும்.
கபினி: கர்நாடகாவில் கபினி ஆற்றங்கரையில் அமைந்திருக்கும் வனவிலங்குகள் நிறைந்த சுற்றுலா தலம்தான் இது. கபினி ஆறு மற்றும் நாஹர்கோல் தேசிய பூங்கா பகுதிகளில் பல தங்கும் விடுதிகளும் உள்ளன. ஜனவரியில் குளிர்ந்த நிறைந்த வானிலையை ரசிக்கலாம். யானை, புலி, சிறுத்தை போன்றவை உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமிருந்தால் பார்க்கலாம். காட்டுப்பகுதியில் நடப்பது, படகு சவாரி ஆகியவையும் இங்கு பிரபலம்.
ஊட்டி: மலைகளில் அரசி என்றழைக்கப்படும் இங்கு ஜனவரியில் சிறப்பான அனுபவத்தை பெறலாம். குளிர்ந்த வானிலை, தெளிவான வானம், பசுமையான இயற்கை காட்சிகள், எங்கும் நிறைந்த தேயிலை தோட்டங்கள் என மனமே ரம்மியமான உணர்வில் மிதக்கும். இங்கும் சுற்றிப்பார்க்க எக்கச்சக்க இடங்கள் இருக்கின்றன.
கொடைக்கானல்: இது மலைகளின் இளவரசி என்றழைக்கப்படும் நகரமாகும். இங்கு ஒருமுறை சென்றுவிட்டாலே மனதுக்கு மிகவும் பிடித்துவிடும், எத்தனை முறை போனாலும் சலிக்காது, ஒவ்வொரு பயணித்திலும் ஒவ்வொரு அனுபவத்தை கொடுக்கும். ஜனவரியில் பெரியளவிற்கு கூட்டம் இருக்காது. அந்த நேரத்தில் இங்கு பல இடங்களை நீங்கள் சுற்றிப்பார்க்கலாம்.
ஏற்காடு: தமிழ்நாட்டின் மிகச்சிறந்த மலைப் பிரதேசங்களில் ஏற்காடும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும். ஜனவரியில் இங்கு பல இடங்களை நீங்கள் சுற்றிப்பார்க்கலாம், மலையேற்றம், போட்டிங் ஆகியவை உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும். நகர வாழ்க்கையில் இருந்து விடுபட்டு ஏற்காடு பெரிய நிவாரணத்தை கொடுக்கும். (Representation Image: Meta AI)
பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு திட்டமிடும்போது, அதற்கேற்ற வல்லுநர்களிடம் அல்லது உள்ளூர் மக்கள் யாரிடமாவது ஆலோசனை செய்யவும். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது. (Representation Image: Meta AI)