நவம்பர் 1 அன்று வரும் 5 மாற்றங்கள் என்னென்ன? எல்பிஜி விலை முதல் ஆதார் வரை

Five Important Changes From November 1: நாட்டில் வரும் நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் ஏற்பட உள்ள ஐந்து முக்கிய மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.
November 1 Changes: ஆதார் கார்ட், எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்ட், வங்கி செயல்பாடு, செபி மற்றும் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை என வரும் நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் பல சேவைகளில் மாற்றம் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாட்டில் ஒவ்வொரு மாதமும் 1ஆம் தேதி அன்று பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழும். எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை தொடங்கி வங்கி சேவைகள் வரை பல மாற்றங்கள் இருக்கும்.
இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் பொதுமக்களின் வியாபாரம், அன்றாட வாழ்க்கை என அனைத்திலும் தாக்கம் செலுத்தும். எனவே, ஒவ்வொரு மாதமும் ஏற்படும் நிகழ்வுகளை பலரும் கூர்ந்து கவனிப்பார்கள்.
அந்த வகையில், வரும் நவம்பர் 1ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) அன்று ஆதார் முதல் வங்கிக் கணக்கு வரை நாட்டில் ஏற்படப்போகும் 5 மாற்றங்கள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
வங்கி அமைப்பில் மாற்றம்: வரும் நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் வங்கிக் கணக்கு, லாக்கர்கள் மற்றும் சேஃப் போன்றவற்றுக்கு நான்கு பேர் வரை நாமினியாக நியமிக்கலாம். முன்பெல்லாம், ஒரே ஒரு நாமினி மட்டுமே நியமிக்கப்படுவார். தற்போதைய இந்த மாற்றத்தின் மூலம் முதல் நாமினி மரணித்தால் அடுத்த நாமினிக்கு பணம் மாறும்.
ஆதார் அட்டை: வரும் நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் ஆதார் அட்டையில் அப்டேட் செய்யும் விதிகளில் மாற்றம் வர இருக்கிறது. ஆதார் அட்டையில் உள்ள பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி, மொபைல் நம்பர் உள்ளிட்ட விவரங்களை ஆன்லைனிலேயே மாற்றலாம், இனி ஆதார் மையத்திற்கு செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. கைரேகை போன்ற பயோமெட்ரிக் தேவைகளுக்கு மட்டுமே அங்கு செல்ல நேரிடும். ஆதாரின் புதிய அமைப்பின் கீழ், பான், பாஸ்போர்ட், ரேஷன் கார்டு, நூறு நாள் வேலைத்திட்டம் மற்றும் பள்ளி பதிவுகள் போன்ற அரசாங்க தரவுத்தளங்களுடன் உங்கள் தகவல்களை UIDAI தானாகவே சரிபார்த்துக்கொள்ளும்.
எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்ட்: நீங்கள் எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்ட் வைத்திருப்பவர் எனில் இதை கூர்ந்து கவனிக்கவும். பாதுகாக்கப்படாத (Unsecured) கிரெடிட் கார்டுகளுக்கு இப்போது 3.75% Applicable Fee பொருந்தும். CRED, CheQ, Mobikwik போன்ற மூன்றாம் தரப்பு செயலிகள் மூலம் பள்ளி அல்லது கல்லூரி கட்டணங்களை செலுத்தும்போது, உங்களுக்கு கூடுதலாக 1% கட்டணம் விதிக்கப்படும். அதேபோல், இந்த செயலிகளின் Wallet-இல் ரூ.1,000 க்கு மேல் டாப்அப் செய்வதற்கு இனி 1% கட்டணம் விதிக்கப்படும், மேலும் கிரெடிட் கார்ட் அட்டை வழியாக காசோலை பணம் செலுத்துவதற்கு ரூ.200 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
செபி: வரும் நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் முதலீட்டாளர்கள் கவனிக்க வேண்டிய மாற்றத்தை செபி கொண்டு வருகிறது. மியூச்சுவல் பண்ட்ஸில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்க கடும் விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம், தற்போது சொத்து மேலாண்மை நிறுவனத்தின் அதிகாரி, ஊழியர் அல்லது அவர்களது உறவினர் யாராவது ரூ.15 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பரிவர்த்தனையை மேற்கொண்டால், அந்த நிறுவனம் இந்தத் தகவலை அதன் இணக்க அதிகாரியிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற விதி கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
சிலிண்டர் விலை: வரும் நவம்பர் 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இருக் கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. நவம்பர் 14ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை இருக்கிறது. இதை குறிவைத்து, வரும் நவம்பர் 1ஆம் தேதி அன்று வீட்டு உபயோகத்திற்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையில் பெரியளவு மாற்றம் இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.