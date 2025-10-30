English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நவம்பர் மாத ராசிபலன்: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

நவம்பர் மாத ராசிபலன்: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

November 2025 Planetary Transit: நவம்பர் மாதம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைகிறது. ஏனெனில், சூரியன் (Sun) மற்றும் சுக்கிரன் (Venus) உட்பட பல முக்கிய கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகளை (Zodiac Signs) மாற்றவுள்ளன.

நவம்பர் 16 ஆம் தேதி, சூரியன் விருச்சிக ராசிக்குள் நுழைவார்

நவம்பர் 23 ஆம் தேதி புதன் துலாம் ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவார்.

நவம்பர் 11 ஆம் தேதி, குரு கடக ராசியில் வக்ர பெயர்ச்சி அடைவார்.
நவம்பர் மாதம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். இந்த மாதம் பல முக்கிய கிரகங்களின் இயக்கங்கள் மாறும். அதன்படி வரும் நவம்பர் 2 ஆம் தேதி, சந்திரன் மீன ராசிக்குள் செல்வார், அதே நாளில், சுக்கிரன் துலாம் ராசிக்குள் நுழைவார். மேலும், நவம்பர் 10 ஆம் தேதி, புதன் விருச்சிக ராசியில் வக்ர நிலையில் செல்வார். இதற்கிடையில், நவம்பர் 11 ஆம் தேதி, குரு கடக ராசியில் வக்ர பெயர்ச்சி அடைவார்.

நவம்பர் 16 ஆம் தேதி, சூரியன் விருச்சிக ராசிக்குள் நுழைவார். மேலும், நவம்பர் 23 ஆம் தேதி புதன் துலாம் ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைந்து, நவம்பர் 29 ஆம் தேதி வரை இந்த ராசியில் வக்ர நிலையில் பயணிப்பார். இதற்கிடையில், நவம்பர் மாத இறுதியில் சனி நேராக மீன ராசியில் பயணம் செய்வார்.

துலாம்: இந்த மாதம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய தொடக்கங்களைக் கொண்டுவரும். கிரகப் பெயர்ச்சிகள் உங்கள் பணியிடத்தில் உங்களுக்கு அங்கீகாரத்தைத் தரும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக உழைத்து வந்த திட்டங்கள் இப்போது பலனைத் தரும். 

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு அனைத்து கிரகங்களின் பெயர்ச்சியும் மிகவும் நல்ல பலனைத் தரக்கூடும். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களை சிறப்பான நபராக மாற்றும். உங்கள் இருப்பு அனைத்து இடங்களிலும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். கலை, ஊடகம் அல்லது அழகுத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் சிறப்பு நன்மைகள் உண்டாகும்

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நவம்பர் மாதத்தில் ஏற்படும் கிரக மாற்றங்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த கிரகப் பெயர்ச்சிகள் உங்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளைத் தரும். ஒரு முக்கிய தொழில் முடிவு உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக கடினமாக உழைத்து வந்த திசையில் வெற்றியைத் தரும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும், உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் உடல்நலம் மேம்படும், மேலும் உங்கள் மன உறுதியும் அதிகரிக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

