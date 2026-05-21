  வா வா என் தேவதையே..சீமான் - கயல்விழி தம்பதிக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது!

வா வா என் தேவதையே..சீமான் - கயல்விழி தம்பதிக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது!

Written ByYuvashreeUpdated byYuvashree
Published: May 21, 2026, 03:56 PM IST|Updated: May 21, 2026, 03:56 PM IST

Seeman Kayalvizhi Daughter : நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரும், நடிகரும் இயக்குநருமான சீமானுக்கும் அவரது மனைவி கயல்விழிக்கு சமீபத்தில் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இதையடுத்து பலரும் அவருக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Seeman Kayalvizhi Daughter : நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கிறார், சீமான். இவருக்கும் கயல்விழிக்கும் 2013ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைப்பெற்றதையடுத்து இவர்கள் இருவருக்கும் 2வதாக பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

சீமான்

நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கும், கயல்விழிக்கும், 2013ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைப்பெற்றது. கயல்விழி, முன்னாள் சபாநாயகர் காளிமுத்துவின் மகள் ஆவார்.

 

மகள்

சீமான் - கயல்விழி தம்பதிக்கு ஏற்கனவே 7 வயதில் ஒரு மகள் இருக்கிறார். இதையடுத்து கயல்விழி, கர்ப்பம் தரித்திருந்தார். இந்த விஷயம் பொது மக்களுக்கு, விஜய் சீமானை வீட்டில் சந்தித்த போது கயல்விழி வரவேற்பரையில் நின்றிருந்ததால் தெரிந்தது.

 

பெண்குழந்தை

சீமான் கயல்விழி தம்பதிக்கு 2வதாக பெண்குழந்தை பிறந்துள்ளது. இரண்டாவது முறையாக தந்தை ஆகியிருக்கும் சீமானுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் பலரும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அரசியல் கட்சி தலைவர்

சீமான், அரசியல் மேடைகளில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வரும் நபராக இருந்தாலும், குடும்ப வாழ்க்கையிலும் அதிக பாசம் கொண்ட தந்தையாக இருப்பதை பலமுறை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக, தனது மகளை பற்றியும், குழந்தைகள் குறித்து தனது எண்ணங்களை பற்றியும் பல கூட்டங்களில் உருக்கமாக பேசியிருக்கிறார். இந்த நிலையில், அவருடைய குடும்பத்தில் மீண்டும் ஒரு புதிய வரவு ஏற்பட்டிருப்பது, அவரது ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெண் குழந்தை

சீமான் பல்வேறு மேடைகளில் பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு, கல்வி மற்றும் உரிமைகள் குறித்து தொடர்ந்து பேசி வந்தவர் என்பதால், அவருக்கு மீண்டும் பெண் குழந்தை பிறந்திருப்பது குறித்து அவரது ஆதரவாளர்கள் உணர்ச்சிபூர்வமாக பதிவுகளை பகிர்ந்து வருகின்றனர். தற்போது தாயும், குழந்தையும் நலமாக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த செய்தி, நாம் தமிழர் கட்சி வட்டாரத்தில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

