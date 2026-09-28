/முதியோர் உதவித்தொகை வரவில்லையா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள அப்டேட்

old age pension : முதியோர் உதவித்தொகை உள்ளிட்ட மாதாந்திர உதவித்தொகை பெறுபவர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்.
old age pension : ஆதார் இணைப்பு செய்தவர்களுக்கு மட்டுமே மாதாந்திர முதியோர் உதவித்தொகை, மாற்றுத் திறனாளிகள் உதவித்தொகை பெற முடியும். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
சமூக பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் உதவி பெறும் பயனாளிகளுக்கு செப்டம்பர்-2026 மாதம் முதல் ஆதார் அடிப்படையிலான பணப்பட்டுவாடா (Aadhaar Based Payment System) அடிப்படையில் மட்டுமே உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
இது குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளதாவது, சேலம் மாவட்டத்தில் சமூக பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் உதவி பெறும் பயனாளிகளுக்கு இந்திய அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி, செப்டம்பர் -2026 ஆம் மாதம் முதல் அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் ஆதார் அடிப்படையிலான பணப்பட்டுவாடா முறையின் (Aadhaar Based Payment System) அடிப்படையில் மட்டுமே உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
அதன்படி, இந்த மாதம் முதல் பயனாளிகளின் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக உதவித்தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
அரசின் முறையான மற்றும் திட்டமிட்ட நடவடிக்கைகளின் மூலம் அனைத்து பயனாளிகளும் பணப்பலனை எவ்வித தடையுமின்றி பெறுவது உறுதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள உதவித்தொகை பெறும் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் இதுவரை ஆதார் எண் இணைக்கப்படாமல் இருப்பின், உடனடியாக தங்கள் வங்கிக் கிளையை அணுகி ஆதார் இணைப்பை (Seeding) சரி செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
பயனாளிகளின் சந்தேகங்களை தீர்க்கும் வகையில், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள தனித்துணை ஆட்சியர் (SDC) சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் (SSS) பிரிவிலும், அனைத்து வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் உள்ள சமூக பாதுகாப்புத்திட்ட பிரிவிலும் உதவி மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பயனாளிகள் தங்களுக்குத் தேவையான உதவி மற்றும் வழிகாட்டுதலுக்கு இந்த உதவி மையங்களை அணுகலாம்.