பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் எப்போது? வெளியான தகவல்!

Old Pension Scheme: பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்த அறிவிப்பு எப்போது வெளியாக வாய்ப்புள்ளது என்பதை இங்கு பார்க்கலாம். 
நாடு முழுவதும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் 2002ஆம் ஆண்டு வரை அரசு பங்களிப்போடு அவர்களது ஒரு பகுதி ஓய்வூதியமாகவும் பணிக்கொடையாகவும் வழங்கப்பட்டது.   

பின்னர் அதில் சில மாற்றங்கள் செய்து 2003ஆம் ஆண்டு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தியது. அதாவது பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்து புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. 

இதனால் அரசு ஊழியர்களுக்கு பெரிதாக பலன் இல்லை என கூறி இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 

அரசு ஊழியர்களின் போராட்டத்தால், ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர் போன்ற மாநிலங்களில் பங்களிப்பு ஓய்வூதியம் ரத்து செய்யப்பட்டு மீண்டும் பழைய ஓய்டூதிய திட்டமே அமல்படுத்தப்பட்டது.   

ஆனால், தமிழகத்தில் இன்னும் புதிய ஓய்வூதிய திட்டமே அமலில் இருக்கிறது. இந்த நிலையில், 2021ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலின்போது திமுக பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என வாக்குறுதி அளித்தது. 

ஆனால், ஆட்சிக்கு வந்து 4 ஆண்டுகள் ஆகியும் இதுவரை திமுக அரசு அதனை அமல்படுத்தவில்லை. திமுக அரசு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்த அரசு ஊழியர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர். 

இதனால் தொடர்ந்து, அரசு ஊழியரகள், ஆசிரியர் சங்கங்கள் போராட்டங்கள் நடத்திய நிலையில், இம்மாதம் அதாவது செப்டம்பர் 30ஆம் தேதிக்குள் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தவில்லை என்றால், கோட்டை நோக்கி முற்றுகை பேரணி நடைபெறும் என தெரிவித்தனர். 

இதன் காரணமாக இம்மாதத்திற்குள் அரசு பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் தொடர்பாக அறிவிப்பு வெளியாகும் என அரசு ஊழியர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். 

இந்த நிலையில், அக்டோபர் முதல் வாரமாக வாரத்திலேயே வெளியாகலாம் என தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. 

