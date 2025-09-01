பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: அமல்படுத்துமா தமிழக அரசு? ஆசிரியர் சங்கம் எச்சரிக்கை!

Old Pension Scheme: தமிழகத்தில் மீண்டும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில், கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்து புதிய பெண்ஷன் திட்டத்தை அமல்படுத்தினர்.
இதனைத்தொடர்ந்து புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தினால் பெரிய பலன்கள் ஏதும் கிடைக்கவில்லை, இதனால் மீண்டும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என தொடர்ந்து 20 ஆண்டுகளாக கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு வந்த திமுக அரசு, இத்திட்டம் குறித்து ஆய்வு செய்ய ஒரு குழுவை அமைத்தது. அக்குழு அரசு ஊழியர் சங்கங்களை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில் விரையில் இது தொடர்பாக அரசிடம் அறிக்கை சமர்பிக்கப்படும் என்றும் செப்டம்பர் இறுதியில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், தமிழக அரசு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணியின் மாநில செயலாளர் மயில், பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்தான் வேண்டும். வேறு எந்த திட்டத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு திமுக அரசு கொடுத்த எந்த வாக்குறிதியையும் நிறைவேற்றவில்லை. இதற்காக போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறோம். பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அரசு அமல்படுத்த வேண்டும்.
இத்திட்டம் தொடர்பாக ஆய்வு செய்ய அமைக்கப்பட்டிருக்கும் குழுவிடம் இருந்து அரசு அறிக்கை பெற்று, திமுக அரசு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இதற்கு மாற்றாக எந்த திட்டத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என அவர் தெரிவித்தார்.