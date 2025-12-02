அதிர்ஷ்டம், பணம், வேலை, உறவுகள்: மிதுனத்தில் வக்ர குரு தரும் மிகப்பெரிய ஜாக்பாட்

மிதுன ராசியில் வக்ர நிலையில் குரு நுழைவது பன்னிரண்டு ராசிகளையும் பாதிக்கும். சில ராசிகளுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும், மற்றவர்கள் சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும். டிசம்பர் 5, 2025 அன்று பிற்பகல் 3:38 மணிக்கு, குரு கடக ராசியிலிருந்து வக்ர நிலையில் மிதுன ராசிக்குள் நுழைவார்.
குரு மிதுன ராசிக்கு வக்ர நிலையில் நகரத் தொடங்கும் போது பன்னிரண்டு ராசிகளும் பாதிக்கப்படும். சில ராசிகளுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும், மற்றவை சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். டிசம்பர் 5, 2025 அன்று பிற்பகல் 3:38 மணிக்கு, குரு கடக ராசியிலிருந்து வக்ரமாகச் சென்று மிதுன ராசிக்குள் நுழைவார். மார்ச் 11, 2026 அன்று காலை 8:58 மணி வரை குரு மிதுன ராசியில் வக்ரமாகச் செல்வார்.
மேஷம்: குருவின் வக்கிர பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். முன்னேற்றம் சாத்தியமாகும். புதிய தொடர்புகள் மற்றும் இணைப்புகள் உருவாகும். இளைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு நல்ல செய்தி.
ரிஷபம்: வக்ர குருவின் பெயர்ச்சி காரணமாக, ரிஷப ராசிக்காரர்கள் உடல்நலம் மற்றும் ஷாப்பிங் தொடர்பான செலவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும். முக்கியமான பணிகள் தடைபடக்கூடும். மோதல்களைத் தவிர்ப்பது நன்மை பயக்கும்.
மிதுனம்: வக்ர குரு மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்டகால பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பார். ஆரோக்கிய நன்மைகள் சாத்தியமாகும். முக்கியமான வேலைகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது.
கடகம்: குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி காரணமாக, கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சுப நிகழ்வுகளில் அதிக செலவுகள் ஏற்படும். கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களின் வளர்ச்சி சாத்தியமாகும். நிலுவையில் உள்ள திட்டங்கள் நிறைவடையும்.
சிம்மம்: குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி காரணமாக, சிம்ம ராசிக்காரர்கள் நிதி விஷயங்களில் கூடுதல் முயற்சியால் பயனடைவார்கள். வீட்டில் சில சுப நிகழ்வுகள் நடைபெறக்கூடும்.
கன்னி: குருவின் வக்கிர பெயர்ச்சி காரணமாக, கன்னி ராசிக்காரர்கள் வெற்றியை அனுபவிப்பார்கள். தவறான முடிவுகள் இழப்புகள் மற்றும் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். சில சந்தர்ப்பங்களில் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கக்கூடும்.
துலாம்: குருவின் வக்கிர பெயர்ச்சி காரணமாக, துலாம் ராசிக்காரர்கள் முக்கிய நபர்களுடன் புதிய தொடர்புகளை வளர்த்துக் கொள்வார்கள். எதிர்காலத்திற்கான புதிய திட்டங்களில் பணிபுரியத் தொடங்குவார்கள்.
விருச்சிகம்: குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி காரணமாக, விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் கட்டுமானம், உடல்நலம் மற்றும் புதிய கொள்முதல்களுக்கு பணத்தை செலவிட நேரிடும். மூதாதையர் சொத்து தொடர்பான நன்மைகள் கிடைக்கும்.
தனுசு: குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி காரணமாக, தனுசு ராசிக்காரர்கள் புதிய உறவுகளையும் கூட்டாண்மைகளையும் பெறுவார்கள். புதிய முயற்சிகள் மற்றும் வணிகங்களில் மூலதனத்தை முதலீடு செய்வது புதிய அனுபவங்களைத் தரும்.
மகரம்: குருவின் வக்ர பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்கள் சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்களில் வெற்றி பெறுவார்கள். உடல்நலப் பிரச்சினைகளிலிருந்து ஓரளவு நிவாரணம் கிடைக்கும். வேலை மற்றும் நிதி விஷயங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் காலம்.
கும்பம்: வக்ர குருவின் காரணமாக, கும்ப ராசிக்காரர்கள் கணிப்பு தொடர்பான விஷயங்களில் கலவையான வெற்றியைப் பெறுவார்கள், குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் சுப மற்றும் அசுப பலன்கள் கிடைக்கும்.
மீனம்: குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி காரணமாக, மீன ராசிக்காரர்களுக்கு அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை வாங்குவதோ விற்பதோ கடினமாக இருக்கும். தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் முன்னேற்றம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
