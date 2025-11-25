விருச்சிகத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், ராஜ வாழ்க்கை

ஜோதிடத்தின் படி, டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி விருச்சிக ராசியில் புதன் நுழைவார். ஜோதிடத்தில் புதன் ஒரு சிறப்பு இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. விருச்சிக ராசியில் புதன் நுழைவது சில ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களைத் தரும்.
ஜோதிடத்தின் படி, டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி புதன் விருச்சிக ராசியில் நுழைவார். ஜோதிடத்தில் புதன் ஒரு சிறப்பு இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். விருச்சிக ராசியில் புதன் நுழைவது சில ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும், மற்ற ராசிகளுக்கு துரதிர்ஷ்டத்தையும் தரும். விருச்சிக ராசியில் புதன் நுழைவதால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்.
மிதுனம் - புதன் உங்கள் ராசியை ஆளுகிறார், எனவே இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். தடைபட்ட திட்டங்கள் முன்னேறும், உங்கள் வேலை மற்றும் வணிகம் வேகம் பெறும்.
கன்னி - கன்னி ராசிக்காரர்கள் புத்திசாலித்தனம் மற்றும் தர்க்கத்தால் முழுமையாக ஆதரிக்கப்படுவார்கள். முதலீடுகள், ஆவணங்கள் மற்றும் வணிக ஒப்பந்தங்கள் நன்மை பயக்கும். பதவி உயர்வுகள் கூட எழக்கூடும்.
விருச்சிகம் - உங்கள் ராசியில் பெயர்ச்சி நடைபெறுகிறது, எனவே இந்த நேரம் வாழ்க்கையில் புதிய வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரும். மன தெளிவு அதிகரிக்கும், பழைய பணிகள் நிறைவடையும், தனிப்பட்ட முடிவுகள் பலம் பெறும்.
மகரம் - மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி சமூக அங்கீகாரத்தையும் பணியிடத்தில் வலுவான நிலையையும் தருகிறது. புதிய திட்டம் அல்லது ஒரு பெரிய முயற்சியைத் தொடங்க இது சரியான நேரம். புதிய வருமான ஆதாரங்களும் உருவாகலாம்.
மீனம் - அதிர்ஷ்டம் வலுவாக இருக்கும். வெளிநாட்டு வேலை, படிப்பு, பயணம் மற்றும் முக்கிய முடிவுகள் நன்மை பயக்கும். ஆன்மீகம் மற்றும் தியானத்தில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும், இது அமைதியான மனதையும் சிறந்த முடிவுகளையும் பெறும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.