English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • சூரியன் சனி சேர்க்கை! 4 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் நல்ல நேரம்.. பணம், நகை சேரும்

சூரியன் சனி சேர்க்கை! 4 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் நல்ல நேரம்.. பணம், நகை சேரும்

Dwidwadash Yog 2026: த்வித்வாதச யோகத்தால், அதிர்ஷ்டம் பெறும் 4 ராசிகள் குறித்து. 

 

 

Suriyan - Sani Serkai Palangal 2026: சூரியன் மற்றும் சனியின் சேர்க்கையால், த்வித்வாதச யோகம் உருவாகிறது. சக்திவாய்ந்த இந்த யோகத்தால், 4 ராசிக்காரர்கல் அதிர்ஷ்டம் பெற இருகின்றனர். அவர்களுக்கு ஒரு பொன்னான காலம் அமையப்போகிறது. 
1 /7

Sun And Saturn Conjunction Creates Dwidwadash Yog: பிப்ரவரி மாதம் பிறந்துள்ளது. இம்மாதத்தில் பல்வேறு கிரக மாற்றங்களும், அதனால் சில யோகங்களும் உருவாகும். அந்த வகையில், பிப்ரவரி 19 அண்டு சூரியன் மற்றும் சனி 30 டிகிரி இடைவெளியில் சேர்க்கையாகிறது.  

2 /7

இந்த சேர்க்கை, த்வித்வாதச என்ற சக்திவாய்ந்த யோகத்தை உருவாக்க இருக்கிறது. இது சில குறிப்பிட்ட ராசிகக்காரர்களுக்கு செல்வம், வெற்றி, ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றில் நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுக்க இருக்கிறது.   

3 /7

ரிஷபம்: சூரியன் மற்றும் சனி சேர்ந்து உருவாக்கும் த்வித்வாதச யோகத்தால்,  ரிஷப ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அவர்களது வருமானத்தில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். முதலீடுகள் லாபம் தரும். வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மேலும், கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் வெற்றியில் முடியும்.   

4 /7

கன்னி: சூரியன் மற்றும் சனியின் சேர்க்கை உருவாக்கும் த்வித்வாதச யோகம், கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு சாதகமான காலத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. சமூகத்தில் மரியாதை கிடைக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான புதிய வழிகளை கண்டுபிடிப்பீர்கள். வேலை செய்யும் இடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் உங்களை நம்பி கொடுக்கப்படும். இந்த காலகட்டத்தில் செலவு குறைந்து சேமிப்புகள் அதிகமாகும்.   

5 /7

துலாம்: சூரியன் மற்றும் சனியின் சேர்க்கை உருவாக்கும் த்வித்வாதச யோகம், துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றியை தர இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். அரசு தொடர்பான ஒப்பந்தங்கள் கைக்கு வரும். வெளி மாநிலம் அல்லது வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்புள்ளது.   

6 /7

தனுசு: சூரியன் மற்றும் சனியின் சேர்க்கை உருவாக்கும் த்வித்வாதச யோகம், தனுசு ராசிக்காரர்கலுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் நிதி நிலைமை மேம்படும். வேலை செய்யும் இடத்தில் மேலதிகாரியின் ஆதரவு கிடைக்கும். தந்தை அல்லது தாயார் வழியில் இருந்து சொத்துக்கள் உங்கள் கைக்கு வரும். மேலும், உங்களின் ஆளுமை திறன் அதிகரிக்கும்.   

7 /7

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.  

Dwidwadash Yog 2026 Rasi Palan Zodiac Signs february Sun Saturn Conjunction

Next Gallery

Samsung S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max: என்ன வித்தியாசம், எது பெஸ்ட்?