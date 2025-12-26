English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை

தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை

Jupiter Star Transit In Poosam 2026: அடுத்த ஆண்டு சனியின் நட்சத்திரத்தில் குரு பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இது 12 ராசிகளிலும் வெவ்வேறு விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். இருப்பினும், குருவின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியால் மிகச் சிறந்த பலன்களைப் பெறப்போகும் மூன்று ராசிகள் உள்ளன. அந்த ராசிகள் எவை என்று பார்ப்போம்.
Guru Peyarchi In Poosam Nakshatram 2026: 2026 ஆம் ஆண்டில், குரு தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றி சனியின் நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைவார், இது 12 ராசிகளிலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். 

இந்த நட்சத்திர மாற்றம் வரும் ஜூன் 18, 2026 வியாழக்கிழமை இரவு 9:32 மணிக்கு பூசம் நட்சத்திரத்திற்குள் ஏற்படும். குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் நிறைவடையும். குருவின் பெயர்ச்சி எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரப்போகிறது என்பதை பார்ப்போம்.

கடகம்: குருவின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியால், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான காலம் தொடங்கலாம். நிதி ஆதாயத்திற்கான ஏராளமான வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன. கடக ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகள் திறக்கப்படலாம். புதிய தொழில் தொடங்க இது ஒரு நல்ல நேரம். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரக்கூடும். புதிய வருமான வழிகள் திறக்கப்படலாம்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, பூசம் நட்சத்திரத்தில் குரு பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களைத் தரும். சிறப்பான திருமண வரன்கள் அமைய வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பெருகி, நீண்ட நாள் மன அழுத்தம் நீங்கும். தம்பதியிடையே ஒற்றுமை அதிகரித்து, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்கள் தேடி வரும் காலமிது. சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும்.

தனுசு: தனுசு ராசியினருக்கு இந்த குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி பொற்காலமாக அமையும். தொழில் ரீதியாகப் புதிய ஒப்பந்தங்கள் லாபகரமாக முடியும். காதல் உறவுகளில் நெருக்கமும், புரிதலும் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாகக் குழந்தைகளின் வாழ்வில் இருந்த சிக்கல்கள் முடிவுக்கு வரும். திருமணத் தடைகள் நீங்கி, மனதிற்குப் பிடித்த வாழ்க்கைத்துணை அமையும். ஒட்டுமொத்தமாக குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், மனநிறைவும் பெருகும்.

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

