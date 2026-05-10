திருமணத்துக்கு ஒரு பவுன் தங்கம், குழந்தைளுக்கு மோதிரம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு எப்போது?

Tamil Nadu Government : திருமணத்துக்கு ஒரு பவுன் தங்கம், குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் என்ற முதலமைச்சர் விஜய் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதி குறித்த அப்டேட்டை இங்கே பார்க்கலாம். 
தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக இன்று பொறுப்பேற்றிருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்த 200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம் என்ற அறிவிப்புக்கு கையெழுத்திட்டடுள்ளார். அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் இலவச மின்சாரம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் 500 யூனிட்டுக்கும் குறைவாக பயன்படுத்தும் குடும்பங்களுக்கு மட்டுமே இந்த இலவச மின்சாரம் என்ற அறிவிப்பு வந்துள்ளது.  

இந்த நிலையில், அடுத்ததாக திருமணத்துக்கு ஒரு பவுன் தங்கம், குழந்தைகளுக்கு தங்கம் மோதிரம் திட்டம் குறித்த அறிவிப்பு பொதுமக்களிடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பில் உள்ளது.  

ஏனென்றால், இப்போது பவுன் விலை லட்சத்தை தாண்டிவிட்டது. அதனால், அரசு கொடுக்கும் இந்த ஒரு பவுன் தங்கம் ஏழை எளிய குடும்பங்களுக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். அதனால், முதலமைச்சர் விஜய் திருமணத்துக்கு தங்கம் கொடுக்கும் திட்டத்தை உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.  

தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை தாலிக்கு தங்கம் திட்டம் ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த திட்டம் தான். நிதி நெருக்கடி காரணமாக அதிமுக ஆட்சியின்போது இத்திட்டம் நிறுத்தப்பட்டது. திமுக ஆட்சியில் இந்துசமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் நடத்தப்பட்ட திருமணங்களில் அரசின் சார்பில் சீர்வரிசை ஆகியவை கொடுக்கப்பட்டன.  

இப்போது, தவெக ஆட்சியில் மீண்டும் திருமணங்களுக்கு ஒரு பவுன் தங்கம் கொடுக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. தவெக தலைவரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய் பிரச்சாரத்துக்கு செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் இந்த வாக்குறுதியை மக்களிடத்தில் எடுத்துக் கூறினார்.  

இது ஏழை எளிய மக்களிடையே பெரும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியது. இப்போது ஆட்சிக்கும் தவெக வந்துவிட்டதால் கூடிய சிக்கிரம் திருமணத்துக்கு தங்கம் வழங்கும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.  

ஏழை குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மக்கள், அரசின் இந்த அறிவிப்பு விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறார்கள். சிலர் தங்களின் திருமணங்களை இந்த திட்டத்தின் அறிவிப்புக்கு பிறகு நடத்திக் கொள்ளலாம் என்ற முடிவில் கூட இருக்கிறார்கள்.   

எனவே, புதிய அரசு இன்று பொறுப்பேற்றிருந்தாலும் அமைச்சரவை அமைப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து பணிகளும் நிறைவடைந்த பிறகு, இந்த திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்பு இருக்க வாய்ப்புள்ளது. அதாவது, ஜூலை மாதத்துக்குள் இத்திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்பை எதிர்பார்க்கலாம்.  

