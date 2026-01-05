விஜய்க்கு தமிழில் பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை! என்ன தெரியுமா? ஜனநாயகன் பட விழாவில் சொன்னது

Tamil Word That Vijay Does Not Like : நடிகரும் தமிழக வெற்றிக்கழக தலைவருமான விஜய்க்கு, தமிழில் பிடிக்காத வார்த்தை ஒன்று இருக்கிறது. அது என்ன தெரியுமா?
Tamil Word That Vijay Does Not Like : அதிக ரசிகர் கூட்டத்தை பெற்ற நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், விஜய். இவர், தனது கடைசி படமான ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடித்து இருக்கிறார். இதன் இசை வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் நடந்தது. இதனை ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பு செய்தனர். இதில், விஜய் தனக்கு தமிழில் பிடிக்காத ஒரே ஒரு வார்த்தை குறித்து பேசியிருக்கிறார்.
தனது ரசிகர்களுக்கு, ‘ஜனநாயகன்’ படம் மூலம் பிரியா விடை கொடுக்க இருக்கிறார் நடிகர் விஜய். இவர் இப்போது அரசியல் கட்சியின் தலைவரும் கூட. இவர் கடைசியாக நடித்திருக்கும் ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் மலேசியாவில் நடைப்பெற்றது.
ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா, பெரிய நிகழ்வாக லைவ்-இன் கான்சர்ட் ஆக நடந்தது. இதில், பல பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த விழாவில் விஜய்யின் ஹிட் பாடல்கள் பாடப்பட்டன.
ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழாவை, ஜீ தமிழ் சமீபத்தில் ஒளிபரப்பு செய்தது. இதையடுத்து, இவ்விழாவில் விஜய் பேசிய சில விஷயங்கள் ஹைலைட்டாக பார்க்கப்படுகின்றன.
விஜய், ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழாவில் தனக்கு தமிழில் பிடிக்காத ஒரே ஒரு வார்த்தை குறித்து பகிர்ந்துகொண்டார். அது என்ன தெரியுமா?
’துரோகம்’ என்பதுதான் அந்த வார்த்தை ஆகும். இந்த விழாவை தொகுத்து வழங்கியவர்கள் விஜய்யிடம் ‘துரோகம்’ என்கிற வார்த்தையை கூறி இது குறித்து ஏதாவது சொல்லுங்கள் என்றார்கள். அதற்கு அவர், “தமிழ்ல பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை” என்று கூறினார்.
ஜனநாயகன் படம் பகவந்த் கேசரி படத்தின் ரீ-மேக் என சொல்லப்படுகிறது. இருப்பினும் இது விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால் இதை தியேட்டரில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர்.
ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழாவில், தன்னுடன் 33 வருடங்களாக நின்றது தனது ரசிகர்கள் மட்டும்தான் என விஜய் பேசினார். இப்படம், அவர்களுக்கு பிடித்த படமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.