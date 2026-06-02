2026-ன் பெஸ்ட் 5 வருட FD எது? ரூ. 10 லட்சத்தை இங்கே போடுங்க.. 5 வருஷத்துல வட்டி மட்டுமே இவ்வளவு!

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 02, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 01:50 PM IST

Best 5-Year FD Rates of 2026: இந்தக் கட்டுரை 2026 ஆம் ஆண்டின் தற்போதைய வட்டி விகிதங்களின்படி, முன்னணி வங்கிகள் மற்றும் அஞ்சலகத்தில் வழங்கப்படும் 5 ஆண்டுகால FD திட்டங்களை ஒப்பிடுகிறது. ரூ. 10 லட்சம் முதலீட்டிற்கு 80C வரிச் சேமிப்புடன், முதிர்வின் போது கிடைக்கும் லாபத்தை எளிய அட்டவணையுடன் விளக்குகிறது.

Best 5-Year FD Rates (2026): ஆபத்தில்லாத மற்றும் நிலையான வருமானத்தை விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு நிலையான வைப்புத்தொகை (Fixed Deposit - FD) எப்போதும் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். குறிப்பாக 5 ஆண்டு கால FD-களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C-இன் கீழ் ஆண்டுக்கு ரூ. 1.5 லட்சம் வரை வரிச் சேமிப்பும் பெற முடியும். முதலீட்டாளர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு மொத்தத் தொகையை முதலீடு செய்யலாம். அதாவது 1 ஆண்டு, 3 ஆண்டுகள், 5 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் இருக்கலாம். மேலும் முதலீட்டுத் தொகை மற்றும் கால அளவைப் பொறுத்து வெவ்வேறு வங்கிகள் வெவ்வேறு FD வட்டி விகிதங்களை வழங்குகின்றன.

இந்த கட்டுரையில், முன்னணி நிறுவனங்கள் வழங்கும் சமீபத்திய 5 ஆண்டுகால நிலையான வைப்புத்தொகை வட்டி விகிதங்களை ஒப்பிடுவோம். மேலும் ரூ. 10 லட்சம் மொத்த முதலீட்டிற்கு பொதுவான வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் இருவருக்குமான முதிர்வுத் தொகையை கணக்கிடுவோம். 

(பொறுப்புத் துறப்பு (Disclaimer): இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முதிர்வுத் தொகைகள் அனைத்தும் தற்போதைய வட்டி விகிதங்களின் அடிப்படையிலான கணக்கீடுகளே (Projections). இது முதலீட்டு ஆலோசனையல்ல. முதலீடு செய்வதற்கு முன் வங்கியின் விதிமுறைகளைச் சரிபார்க்கவும் அல்லது நிதி ஆலோசகரை அணுகவும்.

2026 ஆம் ஆண்டிற்கான SBI நிலையான வைப்புத்தொகை (FD) வட்டி விகிதங்கள் என்ன?

பொதுவான வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது 6.05 சதவீத வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது, அதே நேரத்தில் மூத்த குடிமக்களுக்கு 7.05 சதவீதத்தை வழங்குகிறது.

ரூ. 10 லட்சம் மொத்த முதலீட்டிற்கான SBI FD வட்டி கணக்கீடு

பொதுவான வாடிக்கையாளர்களுக்கு, 5 ஆண்டுகால SBI கால வைப்புத்தொகையில் ரூ. 10 லட்சம் முதலீடு செய்தால், முதிர்வின் போது ரூ. 13,50,176 கிடைக்கும். மறுபுறம் மூத்த குடிமக்கள் முதிர்வின் போது ரூ. 14,18,258 பெறுவார்கள்.

2026 ஆம் ஆண்டிற்கான PNB நிலையான வைப்புத்தொகை (FD) வட்டி விகிதங்கள் என்ன?

பொதுவான வாடிக்கையாளர்களுக்கு, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி 6.10 சதவீத வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது, அதே நேரத்தில் மூத்த குடிமக்களுக்கு 6.60 சதவீதத்தை வழங்குகிறது.

ரூ. 10 லட்சம் மொத்த முதலீட்டிற்கான PNB FD வட்டி கணக்கீடு

பொதுவான வாடிக்கையாளர்களுக்கு, 5 ஆண்டுகால PNB கால வைப்புத்தொகையில் ரூ. 10 லட்சம் முதலீடு செய்தால், முதிர்வின் போது ரூ. 13,53,505 கிடைக்கும். மறுபுறம், மூத்த குடிமக்கள் முதிர்வின் போது ரூ. 13,87,227 பெறுவார்கள்.

HDFC வங்கி நிலையான வைப்புத்தொகை (FD) வட்டி விகிதங்கள் (2026)

பொதுவான வாடிக்கையாளர்களுக்கு: 6.40 சதவீதம் & மூத்த குடிமக்களுக்கு: 6.90 சதவீதம்

HDFC FD வட்டி கணக்கீடு: ரூ. 10 லட்சம் முதலீடு

பொதுவான வாடிக்கையாளர்களுக்கு: HDFC-இன் 5 ஆண்டுகால FD-யில் ரூ. 10 லட்சம் முதலீடு செய்தால் முதிர்வு காலத்தில் ரூ. 13,73,644 ஆக உயரும். மூத்த குடிமக்களுக்கு: முதிர்வின் போது நீங்கள் ரூ. 14,07,842 பெறுவீர்கள். பொதுவான வாடிக்கையாளர்களுக்கு: 6.50 சதவீதம் & மூத்த குடிமக்களுக்கு: 7.10 சதவீதம்

ICICI FD வட்டி விகிதங்கள் : ரூ. 10 லட்சம் முதலீடு

பொது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 6.50% வட்டி விகிதத்தில் முதிர்வுத் தொகையும், மூத்த குடிமக்களுக்கு ஆண்டுக்கு 7.10% வட்டி விகிதத்தில் முதிர்வுத் தொகையும் கிடைக்கும்.

ICICI FD வட்டி கணக்கீடு: ரூ. 10 லட்சம் முதலீடு

பொதுவான வாடிக்கையாளர்களுக்கு: ICICI-இன் 5 ஆண்டுகால FD-யில் ரூ. 10 லட்சம் முதலீடு செய்தால் முதிர்வின் போது ரூ. 13,80,420 கிடைக்கும். மூத்த குடிமக்களுக்கு: 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதிர்வுத் தொகை ரூ. 14,21,747 ஆக இருக்கும்.

அஞ்சலக நிலையான வைப்புத்தொகை (Post Office FD) வட்டி விகிதங்கள் (2026)

அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும், அஞ்சலகம் 5 ஆண்டுகால FD-களுக்கு 7.50 சதவீத நிலையான வைப்பு வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது.

அஞ்சலக FD வட்டி கணக்கீடு: ரூ. 10 லட்சம் முதலீடு

அஞ்சலக 5 ஆண்டுகால FD-யில் ரூ. 10 லட்சம் முதலீடு செய்தால் முதிர்வின் போது ரூ. 14,49,948 கிடைக்கும்.

