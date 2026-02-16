OnePlus போனில் 20,000 ரூபாய் தள்ளுபடி, Amazon-ல் அள்ளுது சலுகைகள்

OnePlus 12 அமேசானில் ரூ.19,000 விலைக் குறைப்புக்குப் பிறகு ரூ.45,999க்கு கிடைக்கிறது. Snapdragon 8 Gen 3-இயங்கும் இந்த போன் 12GB RAM, 256GB சேமிப்பு, 5400mAh பேட்டரி மற்றும் 100W சார்ஜிங் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.
OnePlus 12 5G போனில் தற்போது பல தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகிறது. இந்த தொலைபேசியில் நிறுவனம் பல ஆயிரம் ரூபாய் தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. குறைந்த விலையில் ஒரு முதன்மை தொலைபேசியை வாங்க இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்த சலுகை 12GB RAM + 256GB சேமிப்பு மாறுபாட்டில் கிடைக்கிறது.
இந்த போன் ஹாசல்பிளாட் இணைந்து வடிவமைத்த மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்புடன் வருகிறது. நிறுவனம் இந்த போனை டிசம்பர் 2023 இல் அறிமுகப்படுத்தியது மற்றும் தற்போது நல்ல சலுகையை வழங்குகிறது.
OnePlus 12 5G ஸ்மார்ட்போனின் ஆரம்ப விலை ரூ.64,999 ஆகும். இந்த விலை 12GB RAM + 256GB சேமிப்பு வகைக்கானது. தற்போது, நீங்கள் இந்த போனை ரூ.45,999க்கு வாங்கலாம்.
இந்த விலையில், நீங்கள் Galactic White வண்ண மாறுபாட்டை மட்டுமே பெறுவீர்கள். மற்ற வண்ண வகைகளின் விலை ரூ.51,999 ஆகும். இந்த சலுகை Amazon இல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட யூனிட்களுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும்.
OnePlus 12 5G ஆனது 6.82-இன்ச் LTPO AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கும், இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்திற்கான ஆதரவுடன் இருக்கும். இந்த போன் Android 14 உடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் சமீபத்திய Android புதுப்பிப்பைப் பெறும்.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜெனரல் 3 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 50MP + 64MP + 48MP டிரிபிள் ரியர் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. 32MP முன் கேமரா உள்ளது.
இந்த போன் 5400mAh பேட்டரியுடன் வருகிறது. இது 100W வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 50W வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இந்த போன் ரிவர்ஸ் சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கிறது.