ரஜினிகாந்த் பாடிய ஒரே பாடல்! அதன் பிறகு மைக்கே தொடல..எந்த பாடல் தெரியுமா?

Only Tamil Song Actor Rajinikanth Sang : சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், திரையுலகின் உச்ச நடிகராக இருந்தாலும் இதுவரை பெரிதாக பாடல் எதையும் பாடியதில்லை. ஒரே ஒரு பாடல் மட்டுமே பாடியிருக்கிறார். அது என்ன பாடல் தெரியுமா?
Only Tamil Song Actor Rajinikanth Sang : ஹீரோக்கள் பலர், தங்கள் சொந்த குரலில் பாடுவது சினிமாவில் எப்போதும் நிகழும் விஷயம்தான். கமல்ஹாசன், விஜய், சிவகார்த்திகேயன் என பலர் இப்படி பாடல் பாடிய ஹீரோக்களின் லிஸ்டில் இருக்கின்றனர். ரஜினிகாந்த், தமிழ் திரையுலகின் உச்சத்தில் இருக்கும் நடிகர். அவர், இதுவரை தன் சினிமா வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு பாடலை மட்டுமே பாடியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அது என்ன பாடல் தெரியுமா? இதோ விவரம்!
இந்திய திரையுலகின் முக்கிய நடிகராக இருக்கும் ரஜினிகாந்த், நடனம்-நடிப்பு என அனைத்திலும் கலக்கும் ஒரு நபர். இதன் காரணமாகத்தான், 50 வருடங்களை தாண்டியும் மக்கள் மனங்களில் நடிகராகவும் சூப்பர் ஸ்டாராகவும் இடம் பிடித்திருக்கிறார்.
ரஜினிகாந்த் என்றாலே அனைவருக்கும் அவரது ஸ்டைல்தான் நினைவிற்கு வரும். எத்தனை ஹீரோ வந்தாலும், இவர்தான் 80களின் விண்டேஜ் ஹீரோ என்பதை பலர் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதற்கு ஏற்ற வகையில் அவரது அந்த கால கதாப்பாத்திரங்களும் இருக்கும்.
ரஜினிகாந்த் நடித்திருந்த கூலி படம் சமீபத்தில் வெளியானது. இந்த படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த ஃப்ளேஷ் பேக் காட்சியில் இவரது குரல், பழைய படங்களில் இருந்தது போல இருந்தது. இதற்கு காரணம், படத்தில் AI உபயோகப்படுத்தியதுதான். இவரது குரலுக்கு மட்டும் பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருக்கிறது.
ரஜினிகாந்தின் படங்களுக்கு எப்போதும் இண்ட்ரோ பாடல் பாடுபவராக இருந்த பாடகர், எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம். தர்பார் படம் வரை அவர்தான் ரஜினிக்கு பாடல் பாடி வந்தார்.
ரஜினிகாந்திற்கு தன் படங்களில் பாட வேண்டும் என்கிற ஆசை பெரிதாக இருந்ததில்லை. இருப்பினும், ஒரே ஒரு படத்தில் மட்டும் பாடியிருக்கிறார். இந்த பாடல் பெரிய ஹிட் ஆகியிருக்கிறது.
இப்பாடலுக்கு இசையமைத்தவர் இளையராஜா. ரஜினியுடன் இப்பாடலை சேர்ந்து பாடியவர் பி.சுசீலா. இது, கணவன் மனைவிக்குள் நெருக்கம் நேர்கையில் நிகழும் பாடலாகும்.
அடிக்கிது குளிரு பாடலைத்தான் ரஜினி பாடியிருந்தார். இது, மன்னன் படத்தில் இடம்பெற்ற பாடலாகும். இந்த பாடலுக்கு பிறகு ரஜினிகாந்த் பாடுவதற்காக மைக்கே தொடவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.