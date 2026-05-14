  உதகை மலர் கண்காட்சி: மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சிமி பவ்யா தண்ணீரு தொடங்கி வைத்தார்

உதகை மலர் கண்காட்சி: மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சிமி பவ்யா தண்ணீரு தொடங்கி வைத்தார்

Written BySripriya SambathkumarUpdated bySripriya Sambathkumar
Published: May 14, 2026, 05:09 PM IST|Updated: May 14, 2026, 05:09 PM IST

Ooty Flower Show: மலைகளின் அரசி என்று அழைக்கப்படும் உதகையில் அரசு ரோஜா பூங்காவில் 21-வது மலர் (ரோஜா) கண்காட்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சிமி பவ்யா தண்ணீரு தொடங்கி வைத்தார். இந்த கண்காட்சியை காண தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, வெளிமாநில மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளும் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

உலக புகழ்பெற்ற, மலைகளின் அரசி என்று அழைக்கப்படும் உதகையில் கோடை சீசனில் நிலவும் இதமான காலநிலையில் சுற்றுலா தலங்களை பார்த்து ரசிப்பதற்காக தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வருகிறார்கள். இந்த சீசனில் இங்கு நடக்கும் மலர் கண்காட்சி மிக பிரபலம். இந்த ஆண்டும் மலர் கண்காட்சியை கண்டுகளிக்க தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் வெளிமாநில, வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளும் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கோடையில் வரும் சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசிப்பதற்காக மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடை விழா நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன. வழக்கமாக, மே மாதம் முதல் வாரத்திலேயே காய்கறி கண்காட்சியுடன் கோடை விழாவும் தொடங்கும் நிலையில் இந்த ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் காரணமாக ரோஜா கண்காட்சி, தாவரவியல் பூங்காவில் மலர் கண்காட்சி, குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் பழ கண்காட்சி மற்றும் மலைப்பயிர்கள் கண்காட்சி ஆகிய கண்காட்சிகள் மட்டுமே நடத்த மாவட்ட நிர்வாகம் முடிவு செய்தது.

அதன் அடிப்படையில், கோடை விழாவின் முதல் நிகழ்ச்சியாக சுற்றுலாப் பயணிகள் பார்த்து ரசிக்கும் வகையில் அரசு ரோஜா பூங்காவில் 21-வது ரோஜா கண்காட்சி இன்று, மே 14 ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்த கண்காட்சியை மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் லட்சிமி பவ்யா தண்ணீரு தொடங்கி வைத்தார்.

ரோஜா கண்காட்சியை முன்னிட்டு ரோஜா பூங்காவில் 2 லட்சம் ரோஜா மலர்களை கொண்டு, 'பறவைகளின் சொர்க்கம்' என்ற கருபொருளை கொண்டு பவ்வேறு பறவையினங்களின் பிரமாண்ட வடிவங்கள் அமைக்கபட்டுள்ளன. குறிப்பாக, 60,000 ரோஜாக்களை கொண்டு 14 அடி உயரம் கொண்ட பிரம்மாண்ட அன்னபறவைகள், கழுகு, இருவாச்சி பறவை, புல் புல், பிளை கேச்சர், ஆங்ரி பேர்ட் உள்ளிட்ட 14 வடிவங்கள் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்து வருகின்றன.

 

இவை மட்டுமின்றி, பூங்கா முழுவதுமே வண்ண மலர்கள் கண்களுக்கு இதமாக காட்சியளிக்கின்றன. சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசிக்க  4,310 ரகங்களில் 33,000 செடிகளில் பல வண்ண ரோஜா மலர்கள் பூங்கா முழுதும் பூத்து குலுங்குகின்றன.

கடந்த ஆண்டு ரோஜா கண்காட்சி 3 நாட்களுக்கு நடைபெற்றது. எனினும், இந்த ஆண்டு இந்த கண்காட்சி 5 நாட்களுக்கு நடைபெறுகிறது.  ஆகையால், கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு அதிகளவில் சுற்றுலா பயணிகள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கபடுகிறது.

Puducherry Power Cut | மின்தடை எச்சரிக்கை: புதுச்சேரி மக்களே கவனத்திற்கு..!

