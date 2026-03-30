கோடை சுற்றுலா: 1,000 ரூபாயில் ஊட்டி டூர்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் பேக்கேஜ்

Ooty Tour Package Latest: தமிழக சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் கோடை விடுமுறை முன்னிட்டு, ஒருநாள் சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் 1,000 ரூபாயில் ஊட்டியை சுற்றி பார்க்கலாம்.
Ooty Tour Package Latest: ஊட்டியின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களை 1,000 ரூபாயில் சுற்றி பார்க்கலாம். எனவே, இதற்கு எப்படி செல்வது, டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி என்று பார்ப்போம்.
கோடை காலம் வந்துவிட்டாலே சுற்றுலா செல்வது அனைவரின் வழக்கமாக இருக்கிறது. பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை என்பதால், பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றுலா மேற்கொள்வார்கள். குறிப்பாக, நம் தமிழகத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா மேற்கொள்வார்கள். அதாவது, ஊட்டி, கொடைக்கனாலில் சுற்றுலா மேற்கெள்வார்கள்.
இந்த நிலையில், கோடை கால சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பை தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதாவது, ஊட்டியை சுற்றி பார்க்க ஒருநாள் சிறப்பு கோடைகால திட்டத்தை தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் ரூ.1,000-ல் ஊட்டியின் முக்கிய சுற்றுலா இடங்களுக்கு செல்லலாம்.
இந்தஒரு நாள் சுற்றுலா காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை இருக்கும். 7 மணி நேரம் ஊட்டியின் முக்கிய இடங்களை நீங்கள் காணலாம். ஊட்டியின் மிகவும் பிரபலமான தாவரவியல் பூங்கா, தொட்டபெட்டா சிகரம், தேயிலை தோட்டம், ஹோம் மேட் சாக்லேட் சசெய்யும் இடங்கள் ஆகியவற்றை காணலாம்.
மேலும், படகு சவாரி, கர்நாடக பூங்கா, ரோஜா தோட்டம் ஆகிய இடங்களை பார்வையிடலாம். இதற்காக நீங்கள் ரூ.1,000 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். இந்த சுறறுலா திட்டத்தின் சிறப்பு அம்சமாக விஐபி பாஸ் வசதி மூலம் இலவசமாக செல்லலாம்.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் உங்களுக்கு மதிய உணவு, டீ, காபி வழங்கப்படும். மேலும், சைவ உணவு தான் வழங்கப்படும். இது தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால், 9176995854, 8148875747, 9176995851 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
ஊட்டி சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ttdconline.com என்ற இணையதளம் பார்வையிடலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த கோடை காலத்தை சிறப்பாக கழிக்கலாம். இருப்பினும், வானிலை நிலவரம், சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து, இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோடை விடுமுறையில் குடும்பம், நண்பர்களுடன் குறைந்த பட்ஜெட்டில் ஊட்டியை சுற்றி பார்க்கலாம். இந்த வாய்ப்பை தவறவிடாதீர்கள். ரூ.1000 மூலம் நீங்கள் ஊட்டியில் உள்ள முக்கிய தலங்களை சுற்றி பார்க்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.