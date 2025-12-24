2025: யூடியூப்பில் வியூஸ் அள்ளிய டாப் 7 பாடல்கள்.. லிஸ்ட்டில் இடம் பிடித்த ஒரே ஹிரோவின் 2 பாடல்கள்

2025ஆம் ஆண்டில் யூடியூப் தளத்தில் அதிக வியூஸ் சென்ற ட்ரெண்டிங் தமிழ் பாடல்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
கூலி - மோனிகா பாடல்: ரஜினி நடிப்பில் வெளியான கூலி படத்தில் இடம் பெற்ற மோனிகா பாடல்தான் இந்த லிஸ்ட்டின் டாப்பில் உள்ளது. இப்பாடல் 314 மில்லியன் பார்வையாளர்களை ஈர்த்துள்ளது.
நிலவுக்கு என்மேல் என்னடி கோவம் - கோல்டன் ஸ்பாரோ பாடல்: இப்பட்டியலின் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது நிலவுக்கு என்மேல் என்னடி கோவம் படத்தின் கோல்டன் ஸ்பாரோ பாடல் ஆகும். இப்பாடல் யூடியூப்பில் 244 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது.
ரெட்ரோ - கனிமா பாடல் : சூரியாவின் ரெட்ரோ படத்தில் இடம் பிடித்த கனிமா பாடல்தான் இப்பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. இப்பாடல் 225 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது.
தலைவன் தலைவி - பொட்டல் முட்டாயே பாடல் : விஜய் சேதுபதியின் தலைவன் தலைவி படத்தில் இடம் பெற்ற பொட்டல முட்டாயே பாடல்தான் இப்பட்டியலில் 4வது இடத்தை பெற்றிருக்கிறது. இப்பாடல் 167 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது.
தக் லைஃப் - முத்த மழை பாடல்: மனிரத்னம் இயக்கத்தில் நடிகர் கமல் நடித்த தக் லைஃப் படத்தில் இடம் பெற்ற பாடல் முத்த மழை. இப்பாடல் யூடியூப்பில் 139 மில்லியன் பார்வையாளர்களை ஈர்த்துள்ளது.
டியூட் - ஊரும் பிளட் பாடல் : பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் வெளியான டியூட் படத்தில் இடம் பெற்ற பாடல் ஊரும் பிளட். இப்பாடல் 139 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது.
டிராகன் - வழித்துணையே பாடல் : பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் வெளியான டிராகன் படத்தில் இடம் பெற்ற பாடல் வழித்துணையே. இப்பாடல் 109 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது.