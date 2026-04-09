Oppo Find X9s ஏப்ரல் 21 அறிமுகம்: பேட்டரி, கேமரா... லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

Oppo Find X9s Launch: நடுத்தர-பிரீமியம் பிரிவில் ஒரு சிறந்த ஸ்மார்ட்போனைத் தேடும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த போன் ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்கு முன்பாகவே, இந்த ஸ்மார்ட்போனின் வடிவமைப்பு மற்றும் வண்ணத் தேர்வுகள் குறித்த முக்கிய விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.
Oppo நிறுவனம் தனது புதிய கச்சிதமான முதன்மை ஸ்மார்ட்போனான (flagship), 'Oppo Find X9s Pro'-வை ஏப்ரல் 21-ஆம் தேதி சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. இதற்கிடையில், அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்கு முன்பாகவே, இந்த ஸ்மார்ட்போனின் வடிவமைப்பு மற்றும் வண்ணத் தேர்வுகள் குறித்த முக்கிய விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.
கசிந்த படங்களின் (renders) அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, ஓப்போ நிறுவனம் மீண்டும் ஒருமுறை உயர்தர வடிவமைப்பு மற்றும் சிறந்த கேமரா அமைப்பை வழங்கத் தயாராக இருப்பது போல் தெரிகிறது. இந்தத் தொலைபேசியின் விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
தகவல் கசிவு நிபுணர் (tipster) Evan Blass சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்த படங்களின்படி, Oppo Find X9s Pro நான்கு கவர்ச்சிகரமான வண்ணத் வகைகளில் கிடைக்கும்: சியான் (Cyan), ஆரஞ்சு, டைட்டானியம் மற்றும் வெள்ளை. வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் தொலைபேசி ஏற்கனவே உள்ள Find X9 தொடரைப் போலவே காட்சியளிக்கிறது. இருப்பினும், இது அந்தத் தொடரிலேயே மிகவும் கச்சிதமான (compact) மாடலாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது சுமார் 6.32 அங்குல அளவுள்ள திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
தொலைபேசியின் விவரக்குறிப்புகளைப் (specifications) பொறுத்தவரை—இதுவரை கிடைத்துள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில்—Oppo Find X9s Pro ஆனது 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை ஆதரிக்கும் திறன் கொண்ட 6.32 அங்குல 1.5K OLED திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இந்தச் சாதனம் MediaTek-இன் Dimensity 9500 சிப்செட் உடன், LPDDR5x RAM மற்றும் UFS 4.1 சேமிப்பக வசதியுடன் வரக்கூடும். இந்தத் தொலைபேசி 16GB வரையிலான RAM மற்றும் 1TB வரையிலான உள்ளகச் சேமிப்பகத்துடன் வழங்கப்படலாம்.
Oppo Find X9s Pro ஸ்மார்ட்போன் பேட்டரி ஆயுள் விஷயத்திலும் ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 7,025mAh திறன் கொண்ட பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கலாம். அத்துடன் 80W வயர்டு (கம்பி வழி) மற்றும் 50W வயர்லெஸ் (கம்பி இல்லா) சார்ஜிங் வசதிகளையும் இது ஆதரிக்கும். மேலும், இரட்டை ஸ்பீக்கர்கள், X-axis linear motor மற்றும் திரைக்குள்ளேயே செயல்படும் அல்ட்ராசோனிக் கைரேகை உணர்வி (ultrasonic in-display fingerprint sensor) போன்ற உயர்தர அம்சங்களையும் இந்தச் சாதனம் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Oppo Find X9s Pro-வின் மிகச்சிறந்த சிறப்பம்சமாக அதன் கேமரா அமைப்பு அமையக்கூடும். அறிக்கைகளின்படி, இந்தச் சாதனம் 50MP முன்பக்கக் கேமராவைக் கொண்டிருக்கும். மேலும் இதன் பின்பக்கக் கேமரா அமைப்பில் 200MP Samsung HPE முதன்மை சென்சார் (OIS வசதியுடன்), 50MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் 200MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ கேமரா (Samsung HP5 சென்சார் கொண்டது) ஆகியவை இடம்பெறக்கூடும். மேலும், 3.2MP மல்டிஸ்பெக்ட்ரல் சென்சார் மற்றும் ஹேசல்பிளாட் ட்யூனிங் ஆகியவையும் இதில் சேர்க்கப்படலாம், இது உண்மையிலேயே ஒரு சிறப்பான புகைப்பட அனுபவத்தை உறுதியளிக்கிறது.
அறிக்கைகளின்படி, ஒப்போ ஃபைண்ட் X9s ப்ரோ, ஹேசல்பிளாட் டெலி-கன்வெர்ட்டர் கிட்டையும் ஆதரிக்கும். மென்பொருளைப் பொறுத்தவரை, இந்த சாதனம் ColorOS 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆண்ட்ராய்டு 16-இல் இயங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, இது IP68 மற்றும் IP69 தரமதிப்பீடுகளுடன் வரும், இது தூசி மற்றும் நீர் இரண்டையும் எதிர்க்கும் தன்மையுடையதாக அமைகிறது.
வரவிருக்கும் ஒப்போ ஃபைண்ட் X9s ப்ரோ, ஒரு கச்சிதமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த முதன்மை ஸ்மார்ட்போனாக உருவெடுக்கத் தயாராக உள்ளது. இது நடுத்தர-பிரீமியம் பிரிவில் ஒரு சிறந்த ஸ்மார்ட்போனைத் தேடும் வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏப்ரல் 21 அன்று இதன் வெளியீடு குறித்த முழுமையான தகவல்கள் கிடைக்கும்.
