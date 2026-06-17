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ஒரு ரீல்ஸில் ரூ.76 லட்சம் சம்பாதித்த பிரபலம்! பாலிவுட் நட்சத்திரங்களுக்கு ஃபேவரட்..

Written ByYuvashree
Published: Jun 17, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:22 PM IST

Orry : பாலிவுட்டின் பிரபலமான நட்சத்திரங்களுடன் அடிக்கடி போட்டோக்களை வெளியிட்டு பிரபலமானவர், ஓரி என்கிற ஓர்ஹான். இவர், தான் ஒரு ரீல்ஸ் மூலம் ரூ.76 லட்சம் வரை சம்பாதிப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.

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Orry

நீங்கள், கடந்த சில வருடங்களாகவே இன்ஸ்டாகிராம் உபயோகித்து வருபவர் என்றால், கண்டிப்பாக Orry என்கிற நபரை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். இவரது உண்மையான பெயர், Orhan. 

 

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ஓரி

ஓரி, எந்த படதிலும் பெரிதாக நடித்ததில்லை. ஆனால், இவரை கிட்டத்தட்ட அனைத்து பாலிவுட் பார்டிக்களிலும் பார்த்திருப்பீர்கள். அங்கு சென்று, அங்கு வரும் செலிப்ரிட்டிகளுடன் போட்டோ பதிவிடுவதே இவரது வேலை.

 

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வைரல்

ஓரி, சமீபத்தில் ஒரு பாட்காஸ்டில் கலந்துகொண்டு பேசினார். இதில், தன்னுடைய பர்சனல் பிராண்டை எப்படி பிரபலமாக்கினேன் என்பது குறித்து இவர் பேசியிருந்தார். அப்போது, தான் ஒரு ரீல் மூலம் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன் என்பது குறித்து பேசியிருப்பது வைரலாகி வருகிறது.

 

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ரீல்

தனக்கு பிராண்ட் கொலாபரேஷன் மற்றும் சில இடங்களுக்கு செல்வதற்காக பணம் வழங்கப்படுவதால், கடந்த மாதம் ஒரே ஒரு ரீல் மூலமாக சுமார் ரூ.76 ல்ட்சம் வரை சம்பாதித்ததாக தெரிவித்திருக்கிறார்.

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சம்பளம்

தனக்கு ரூ.15 - 25 லட்சம் வழங்கினால் லஞ்சிற்கு வருவேன் என்று, ஒரு சில ப்ரைவேட் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வதற்கு ஏற்ப இந்த தொகை மாறும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். இவர் கூறிய இந்த தகவல், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

TAGS:
Orry
Bollywood

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