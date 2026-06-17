/ஒரு ரீல்ஸில் ரூ.76 லட்சம் சம்பாதித்த பிரபலம்! பாலிவுட் நட்சத்திரங்களுக்கு ஃபேவரட்..

Orry : பாலிவுட்டின் பிரபலமான நட்சத்திரங்களுடன் அடிக்கடி போட்டோக்களை வெளியிட்டு பிரபலமானவர், ஓரி என்கிற ஓர்ஹான். இவர், தான் ஒரு ரீல்ஸ் மூலம் ரூ.76 லட்சம் வரை சம்பாதிப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.
நீங்கள், கடந்த சில வருடங்களாகவே இன்ஸ்டாகிராம் உபயோகித்து வருபவர் என்றால், கண்டிப்பாக Orry என்கிற நபரை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். இவரது உண்மையான பெயர், Orhan.
ஓரி, எந்த படதிலும் பெரிதாக நடித்ததில்லை. ஆனால், இவரை கிட்டத்தட்ட அனைத்து பாலிவுட் பார்டிக்களிலும் பார்த்திருப்பீர்கள். அங்கு சென்று, அங்கு வரும் செலிப்ரிட்டிகளுடன் போட்டோ பதிவிடுவதே இவரது வேலை.
தனக்கு பிராண்ட் கொலாபரேஷன் மற்றும் சில இடங்களுக்கு செல்வதற்காக பணம் வழங்கப்படுவதால், கடந்த மாதம் ஒரே ஒரு ரீல் மூலமாக சுமார் ரூ.76 ல்ட்சம் வரை சம்பாதித்ததாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
தனக்கு ரூ.15 - 25 லட்சம் வழங்கினால் லஞ்சிற்கு வருவேன் என்று, ஒரு சில ப்ரைவேட் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வதற்கு ஏற்ப இந்த தொகை மாறும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். இவர் கூறிய இந்த தகவல், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.