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இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! இதயம் முரளி டூ நூறு சாமி..எதை, எதில் பார்ப்பது?

Written ByYuvashree
Published: Aug 03, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:22 PM IST

OTT Release : இந்த வாரம் பல்வேறு புதுப்படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன. அவை என்னென்ன தெரியுமா? இதோ விவரம்!

OTT Release : இந்த வாரம் ஓடிடியில் இதயம் முரளி, வதந்தி 2 என பல புது வரவுகள் இறங்குகின்றன. அவற்றை எந்த மொழியில், எந்த தளத்தில் எப்போது பார்க்கலாம்? என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Idhayam Murali1/5

இதயம் முரளி

அதர்வா, பிரீத்தி முகுந்தன், கயாடு லோகர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த திரைப்படம், இதயம் முரளி. ஆகாஷ் பாஸ்கரன் இயக்கம் மற்றும் தயாரிப்பில் உருவான இந்த படம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வரும் ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது.

Uyir2/5

உயிர்

மலையாளத்தில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற உயிர் திரைப்படம், ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகிறது. இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் த்ரில்லராக உருவாகி இருக்கும் இந்த படத்தில் ரோஷன் மாத்யூ, பைஜு சந்தோஷ், அதுல்யா சந்திரா உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கின்றனர்.

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நூறுசாமி

விஜய் ஆண்டனி, ஸ்வாசிகா உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த படம் நூறுசாமி. இந்த படத்தை ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி முதல் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஜீ 5 தளத்தில் காணலாம்.

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வதந்தி 2

தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற வெப் தொடர், வதந்தி. இந்த தொடரின் இரண்டாவது சீசன் ப்ரைம் வீடியோவில் ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

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பிற படங்கள்

ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்

லெனின் - தெலுங்கு - ஜீ 5 காட்டலான் - மலையாளம் - மனோரமா மேக்ஸ் ஆப்ரேஷன் சேஃப்ட் சாகர் : தி அண்டோல்ட் ஸ்டோரி ஆஃப் தி கார்கில் வார் - இந்தி தொடர் - நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தி சூப்பர் மாரியோ கேலக்ஸி மூவி - ஆங்கிலம் - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்

TAGS:
OTT releases
Tamil Movies

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