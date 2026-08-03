/இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! இதயம் முரளி டூ நூறு சாமி..எதை, எதில் பார்ப்பது?

OTT Release : இந்த வாரம் பல்வேறு புதுப்படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன. அவை என்னென்ன தெரியுமா? இதோ விவரம்!
OTT Release : இந்த வாரம் ஓடிடியில் இதயம் முரளி, வதந்தி 2 என பல புது வரவுகள் இறங்குகின்றன. அவற்றை எந்த மொழியில், எந்த தளத்தில் எப்போது பார்க்கலாம்? என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
அதர்வா, பிரீத்தி முகுந்தன், கயாடு லோகர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த திரைப்படம், இதயம் முரளி. ஆகாஷ் பாஸ்கரன் இயக்கம் மற்றும் தயாரிப்பில் உருவான இந்த படம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வரும் ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது.
மலையாளத்தில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற உயிர் திரைப்படம், ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகிறது. இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் த்ரில்லராக உருவாகி இருக்கும் இந்த படத்தில் ரோஷன் மாத்யூ, பைஜு சந்தோஷ், அதுல்யா சந்திரா உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கின்றனர்.
விஜய் ஆண்டனி, ஸ்வாசிகா உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த படம் நூறுசாமி. இந்த படத்தை ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி முதல் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஜீ 5 தளத்தில் காணலாம்.
தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற வெப் தொடர், வதந்தி. இந்த தொடரின் இரண்டாவது சீசன் ப்ரைம் வீடியோவில் ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்
லெனின் - தெலுங்கு - ஜீ 5 காட்டலான் - மலையாளம் - மனோரமா மேக்ஸ் ஆப்ரேஷன் சேஃப்ட் சாகர் : தி அண்டோல்ட் ஸ்டோரி ஆஃப் தி கார்கில் வார் - இந்தி தொடர் - நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தி சூப்பர் மாரியோ கேலக்ஸி மூவி - ஆங்கிலம் - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்