English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! பைசன் to டீசல்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! பைசன் to டீசல்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

OTT Release This Week Tami : இந்த வாரம், ஓடிடியில் சில புது படங்களும் தொடர்களும் வெளியாகின்றன. அவை என்னென்ன தெரியுமா?

OTT Release This Week Tami : ஓடிடி தளங்கள் பெருகி விட்டதால், தியேட்டரில் வெளியாகும் படங்களும் வெகு விரைவில் ஆன்லைனில் வெளியாகி விடுகின்றன. இந்த வாரம், அப்படி புதுப்புது படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன. அவற்றை எந்த தளத்தில் எப்போது எப்படி பார்க்கலாம் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
1 /9

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்திருந்த படம், பைசன். இந்த படத்தில் இவருக்கு ஜோடியாக அனுபமா நடித்திருந்தார். நல்ல வரவேற்பை பெற்ற இந்த படத்தை நவம்பர் 21ஆம் தேதியில் இருந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.

2 /9

ஹரிஷ் கல்யாண் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம், டீசல். இந்த படத்தை ஷன்முகம் முத்துசாமி இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தை ப்ரைம் தளத்தில் நவம்பர் 21ஆம் தேதி முதல் பார்க்கலாம்.

3 /9

ஃபேமிலி மேன் சீசன் 3 தொடரை, ப்ரைம் வீடியோவில் நவம்பர் 21 முதல் காணலாம். இது இந்திய அளவில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற தொடராகும்.

4 /9

நடு செண்டர் சசிகுமார் நடித்த தொடரை, ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் தமிழ், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் காணலாம்.

5 /9

ஜுராசிக் வர்ல்ட்: கேயோஸ் தியரி சீசன் 4 தொடரை ஆங்கிலத்தில் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம். 

6 /9

லேண்ட்மேன் சீசன் 2 தொடரை, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தியில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் காணலாம். 

7 /9

ட்ரீம் ஈட்டர் ஆங்கில படத்தை ப்ரைம் வீடியோவில் காணலாம். இது, ஹாரர் படமாகும். 

8 /9

ஆண்ட்ரூ கார்ஃபீல்ட் நடித்திருக்கும் ஆஃப்டெர் தி ஹண்ட் படத்தை ப்ரைம் வீடியோவில், வாடகை சந்தா செலுத்தி காணலாம். இதில், ஜூலியா ராபர்ட்ஸ், லியோ மிஹேல் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். 

9 /9

If I Had Legs I’d Kick You (English) - PrimeVideo Rent  Stitch Head (English) - PrimeVideo Rent  Violent Ends (English) - PrimeVideo Rent  Champagne Problems (English) - Netflix  The Son Of A Thousand Men (Brazilian) - Netflix  The Roses (English) - JioHotstar  Usiru (Kannada) - Sunnxt  Shades Of Life (Malayalam) - ManoramaMax  The Bengal Files (Hindi) - Zee5 Dining With The Kapoors (Hindi) - Netflix  Homebound (Hindi) - Netflix  Ziddi Ishq (Hindi) [Series] - JioHotstar   Train Dreams (English) - Netflix  One Shot With EdSheeran (English) - Netflix  Sangredel Toro (English) [Documentry] - Netflix  Anniversary (English) - PrimeVideo Rent  The Bad Guys2 (English) - Peacock  Good Boy (English) - Shudder

OTT Release OTT This Week Tamil OTT Telugu OTT Tamil Movies

Next Gallery

குரு வக்ர பெயர்ச்சி: அடுத்த 15 நாட்கள் 5 ராசிகளுக்கு காத்திருக்கும் பேராபத்து, தொடரும் துயரம்