இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! பைசன் to டீசல்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

OTT Release This Week Tami : இந்த வாரம், ஓடிடியில் சில புது படங்களும் தொடர்களும் வெளியாகின்றன. அவை என்னென்ன தெரியுமா?
OTT Release This Week Tami : ஓடிடி தளங்கள் பெருகி விட்டதால், தியேட்டரில் வெளியாகும் படங்களும் வெகு விரைவில் ஆன்லைனில் வெளியாகி விடுகின்றன. இந்த வாரம், அப்படி புதுப்புது படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன. அவற்றை எந்த தளத்தில் எப்போது எப்படி பார்க்கலாம் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்திருந்த படம், பைசன். இந்த படத்தில் இவருக்கு ஜோடியாக அனுபமா நடித்திருந்தார். நல்ல வரவேற்பை பெற்ற இந்த படத்தை நவம்பர் 21ஆம் தேதியில் இருந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.
ஹரிஷ் கல்யாண் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம், டீசல். இந்த படத்தை ஷன்முகம் முத்துசாமி இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தை ப்ரைம் தளத்தில் நவம்பர் 21ஆம் தேதி முதல் பார்க்கலாம்.
ஃபேமிலி மேன் சீசன் 3 தொடரை, ப்ரைம் வீடியோவில் நவம்பர் 21 முதல் காணலாம். இது இந்திய அளவில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற தொடராகும்.
நடு செண்டர் சசிகுமார் நடித்த தொடரை, ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் தமிழ், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் காணலாம்.
ஜுராசிக் வர்ல்ட்: கேயோஸ் தியரி சீசன் 4 தொடரை ஆங்கிலத்தில் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.
லேண்ட்மேன் சீசன் 2 தொடரை, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தியில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் காணலாம்.
ட்ரீம் ஈட்டர் ஆங்கில படத்தை ப்ரைம் வீடியோவில் காணலாம். இது, ஹாரர் படமாகும்.
ஆண்ட்ரூ கார்ஃபீல்ட் நடித்திருக்கும் ஆஃப்டெர் தி ஹண்ட் படத்தை ப்ரைம் வீடியோவில், வாடகை சந்தா செலுத்தி காணலாம். இதில், ஜூலியா ராபர்ட்ஸ், லியோ மிஹேல் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர்.
If I Had Legs I’d Kick You (English) - PrimeVideo Rent Stitch Head (English) - PrimeVideo Rent Violent Ends (English) - PrimeVideo Rent Champagne Problems (English) - Netflix The Son Of A Thousand Men (Brazilian) - Netflix The Roses (English) - JioHotstar Usiru (Kannada) - Sunnxt Shades Of Life (Malayalam) - ManoramaMax The Bengal Files (Hindi) - Zee5 Dining With The Kapoors (Hindi) - Netflix Homebound (Hindi) - Netflix Ziddi Ishq (Hindi) [Series] - JioHotstar Train Dreams (English) - Netflix One Shot With EdSheeran (English) - Netflix Sangredel Toro (English) [Documentry] - Netflix Anniversary (English) - PrimeVideo Rent The Bad Guys2 (English) - Peacock Good Boy (English) - Shudder