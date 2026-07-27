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OTT Release : கட்டா குஸ்தி 2 டூ நூறு சாமி...ரிலீஸ் ஆகும் புது படங்கள்! எதை, எதில் பார்க்கலாம்?

Written ByYuvashree
Published: Jul 27, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:04 PM IST

OTT Release : இந்த வாரம் பல புதிய திரைப்படங்கள், வெளியாக இருக்கிறது. அதில் கட்டா குஸ்தி 2 உள்ளிட்ட பல படங்கள் லிஸ்டில் இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன என்பதையும், எந்த திரைப்படத்தை எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

OTT Release : ஓடிடி தளங்களின் வருகை பெருகி விட்டதை தொடர்ந்து, பல்வேறு படங்களும் தொடர்களும் வாரா வாரம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ஹாட்ஸ்டார், ப்ரைம் வீடியோ உள்ளிட்டவற்றில் புதுப்படங்கள் மற்றும் தொடர்கள் வெளியாகின்றன. அதை, எந்தெந்த தளங்களில் பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு தெளிவாக தெரிந்து கொள்வோம்.

Gatta Kusthi 21/5

கட்டா குஸ்தி 2

கட்டா குஸ்தி - நெட்ஃப்ளிக்ஸ் - ஜூலை 31

விஷ்ணு விஷால் - ஐஸ்வர்யா லட்சுமி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற கட்டா குஸ்தி 2 படம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் ஜூலை 31ஆம் தேதி வெளியாகிறது. 

Heart Beat 32/5

ஹார்ட் பீட் 3

ஹார்ட் பீட் 3 - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் - ஜூலை 31

தமிழில், மிகவும் பிரபலமான வெப் தொடராக இருக்கிறது, ஹார்ட் பீட். இந்த தொடரின் 3வது சீசன், ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் ஜூலை 31ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இதனை தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் காணலாம்.

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நூறு சாமி

நூறு சாமி - ஜீ 5 - ஜூலை 31

விஜய் ஆண்டனி, ஸ்வாசிகா உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த நூறு சாமி திரைப்படம், ஜீ 5 தளத்தில் ஜூலை 31ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இந்த படத்தை தமிழ் மட்டுமன்றி தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் காணலாம்.

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சூப்பர் கேர்ள்

சூப்பர் கேர்ள் - ப்ரைம் வீடியோ + ஆப்பிள் - ஜூலை 28

சூப்பர் கேர்ள் ஹாலிவுட் திரைப்படத்தை, ப்ரைம் வீடியோவில் ரெண்ட் செலுத்தியும் ஆப்பிள் டிவியிலும் ஜூலை 28ஆம் தேதி முதல் காணலாம். 

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பிற படங்கள்

ஜூலை 28 

சின்ன சின்ன ஆசை - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் மற்றும் ஆஹா தமிழ்

ஜூலை 29 

ஆசாதி 501 - ஆஹா வீடியோ - தெலுங்கு

ஜூலை 31 

லவ் ஓ லவ் - ப்ரைம் வீடியோ - தமிழ்

பாலன் தி பாய் - மலையாளம் - ஜீ 5

தீவானா - ஆஹா வீடியோ - தெலுங்கு

அப்ஜெக்‌ஷன் மை லார்ட் - ஜீ 5 - தெலுங்கு

ஹை ஜவானி தோ இஷ்க் ஹோன் ஹை - ஜீ 5 - இந்தி

TAGS:
OTT Release
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