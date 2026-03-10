English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! பூக்கி to ஜூடோபியா 2..எந்த படத்தை, எதில் பார்ப்பது?

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! பூக்கி to ஜூடோபியா 2..எந்த படத்தை, எதில் பார்ப்பது?

OTT Releases This Week Tamil : ஓடிடி தளங்களின் வருகை பெருகி வருவதையொட்டி, அதில் ரிலீஸாகும் படங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில், இந்த வாரம் என்னென்ன படங்களை ஓடிடியில் பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

OTT Releases This Week Tamil : ஓடிடி தளங்களின் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்கள், இப்போது நம் அனைவர் கையிலும் இருக்கிறது. இதனால், இந்த தளங்களில் ரிலீஸாகும் படங்கள் மற்றும் தொடர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து இருக்கிறது. வாரா வாரம் புது ஓடிடி வரவுகள் வருவதையொட்டி, இந்த வாரம் என்ன வரவு என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
1 /7

பிரியங்கா மோகன் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் 'Made In Korea' திரைப்படம், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஜீ 5 தளத்தில், மார்ச் 12ஆம் தேதி வெளியாகிறது.  

2 /7

விஜய் ஆண்டனியின் பூக்கி திரைப்படத்தை தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் வரும் மார்ச் 13ஆம் தேதி ஜீ 5 தளத்தில் பார்க்கலாம்.  

3 /7

அனிமேஷன் படமான ஜுடோபியா 2, ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில், மார்ச் 13ஆம் தேதியன்று ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகிறது.  

4 /7

லோக்கல் டைம்ஸ் தொடர், அமேசான் ப்ரைம் வீடியோவில் வரும் மார்ச் 13ஆம் தேதி முதல் வெளியாகிறது. இதில் ரிஷிகாந்த், அத்விதா ஆருமுகம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர்.  

5 /7

ஆனிமே சீரீஸின் ஆங்கில தழுவலான ஒன் பீஸ் தொடரின் இரண்டாவது சீசன், நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ரிலீஸ் ஆகியுள்ளது. இதனை ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட சில மொழிகளில் பார்க்கலாம்.  

6 /7

ரவி தேஜாவின், பர்த மஹாசாயுலகு விக்யாப்தி திரைப்படத்தை மார்ச் 13ஆம் தேதி, தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஜீ 5 தளத்தில் பார்க்கலாம்.  

7 /7

ரூஸ்டர் - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் டிராகுலா (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை மிட்வின்டர் பிரேக் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை சோலோமியோ (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை ஆன்லீயின் ஏற்பாடு (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை ஸ்கார்பெட்டா (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) [தொடர்] - பிரைம் வீடியோ சங்கல்ப் (இந்தி) [தொடர்] - Mx பிளேயர் மார்ச் 12 நவாப் கஃபே (தெலுங்கு) - ETvWin Gladiator2 (ஆங்கிலம்) - Netflix Virgin River : சீசன் 7 (ஆங்கிலம், இந்தி) - Netflix மார்ச் 13 ரிசார்ட் (தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி) [தொடர்] - ஜியோஹாட்ஸ்டார் லோக்கல் டைம்ஸ் (தமிழ்) [தொடர்] - பிரைம்வீடியோ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் : சீசன் 3 (இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு) - பிரைம்வீடியோ தி டேஜ் ஸ்டோரி (இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு) - லயன்ஸ்கேட்பிளே ஜூடோபியா2 (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - ஜியோஹாட்ஸ்டார் பாடிகேம் (ஆங்கிலம்) - ஷடர் தீவுகள் (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை நோட்வித்அவுட்ஹோப் (ஆங்கிலம்) - பாரமவுண்ட்+ திஸ்இஸ்நோட்ஏடெஸ்ட் (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை

OTT Release Tamil OTT Pookie One Piece Zootopia 2

Next Gallery

8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A-D அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட், லட்சங்களில் அரியர் தொகை