ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளில் இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார்? - முழு லிஸ்ட்!

Overseas Players In All 10 ipl Teams After 2026 Mini Auction: 2026 ஐபிஎல்லுக்கான மினி ஏலம் சமீபத்தில் முடிவடைந்தது. இந்த மினி ஏலத்தில் அனைத்து அணிகளும் தங்களுக்கு தேவையான வீரர்களை வாங்கிக்கொண்டனர். இந்த நிலையில், ஒவ்வொரு அணியிலும் இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC): மிட்செல் ஸ்டார்க், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், துஷ்மந்த சமீரா, பாத்தும் நிசாங்க, கைல் ஜேமிசன், லுங்கி என்கிடி, பென் டக்கெட், டேவிட் மில்லர்.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT): ரஷித் கான், ஜோஸ் பட்லர், ககிசோ ரபாடா, க்ளென் பிலிப்ஸ், ஜேசன் ஹோல்டர், டாம் பான்டன், லூக் வூட்.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG): நிக்கோலஸ் பூரன், மிட்செல் மார்ஷ், ஐடன் மார்க்ரம், மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கே, ஜோஷ் இங்கிலிஸ், வனிந்து ஹசரங்க, அன்ரிச் நார்ட்ஜே.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் (PBKS): மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், மார்கோ ஜான்சன், மிட்செல் ஓவன், அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய், லாக்கி பெர்குசன், சேவியர் பார்ட்லெட், பென் துவார்ஹுயிஸ், கூப்பர் கோனொலி.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR): லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ஷிம்ரோன் ஹெட்மியர், டொனோவன் ஃபெரீரா, சாம் கர்ரன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், க்வேனா மபாகா, நந்த்ரே பர்கர், ஆடம் மில்னே.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH): பாட் கம்மின்ஸ், ஹென்ரிச் கிளாசென், டிராவிஸ் ஹெட், எஷான் மலிங்கா, பிரைடன் கார்சே, கமிந்து மெண்டிஸ், லியாம் லிவிங்ஸ்டன், ஜாக் எட்வர்ட்ஸ்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR): சுனில் நரைன், ரோவ்மேன் பவல், கேமரூன் கிரீன், மதீஷா பத்திரனா, முஸ்தாபிசுர் ரஹ்மான், ரச்சின் ரவீந்திரா, ஃபின் ஆலன், டிம் சீஃபர்ட்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI): டிரென்ட் போல்ட், வில் ஜாக்ஸ், அல்லா கசான்ஃபர், மிட்செல் சாண்ட்னர், ரியான் ரிக்கல்டன், கார்பின் போஷ், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், குயின்டன் டி காக்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK): நூர் அகமது, டெவால்ட் பிரெவிஸ், நாதன் எல்லிஸ், ஜேமி ஓவர்டன், அகீல் ஹோசின், மாட் ஹென்றி, மேத்யூ ஷார்ட், ஜாக் ஃபௌல்க்ஸ்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB): பில் சால்ட், டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், நுவான் துஷாரா, ஜோர்டன் காக்ஸ் மற்றும் ஜேக்கப் டஃபி.