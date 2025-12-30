English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளில் இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார்? - முழு லிஸ்ட்!

Overseas Players In All 10 ipl Teams After 2026 Mini Auction: 2026 ஐபிஎல்லுக்கான மினி ஏலம் சமீபத்தில் முடிவடைந்தது. இந்த மினி ஏலத்தில் அனைத்து அணிகளும் தங்களுக்கு தேவையான வீரர்களை வாங்கிக்கொண்டனர். இந்த நிலையில், ஒவ்வொரு அணியிலும் இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
1 /10

டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC): மிட்செல் ஸ்டார்க், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், துஷ்மந்த சமீரா, பாத்தும் நிசாங்க, கைல் ஜேமிசன், லுங்கி என்கிடி, பென் டக்கெட், டேவிட் மில்லர். 

2 /10

குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT): ரஷித் கான், ஜோஸ் பட்லர், ககிசோ ரபாடா, க்ளென் பிலிப்ஸ், ஜேசன் ஹோல்டர், டாம் பான்டன், லூக் வூட். 

3 /10

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG): நிக்கோலஸ் பூரன், மிட்செல் மார்ஷ், ஐடன் மார்க்ரம், மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கே, ஜோஷ் இங்கிலிஸ், வனிந்து ஹசரங்க, அன்ரிச் நார்ட்ஜே.

4 /10

பஞ்சாப் கிங்ஸ் (PBKS): மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், மார்கோ ஜான்சன், மிட்செல் ஓவன், அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய், லாக்கி பெர்குசன், சேவியர் பார்ட்லெட், பென் துவார்ஹுயிஸ், கூப்பர் கோனொலி. 

5 /10

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR): லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ஷிம்ரோன் ஹெட்மியர், டொனோவன் ஃபெரீரா, சாம் கர்ரன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், க்வேனா மபாகா, நந்த்ரே பர்கர், ஆடம் மில்னே. 

6 /10

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH): பாட் கம்மின்ஸ், ஹென்ரிச் கிளாசென், டிராவிஸ் ஹெட், எஷான் மலிங்கா, பிரைடன் கார்சே, கமிந்து மெண்டிஸ், லியாம் லிவிங்ஸ்டன், ஜாக் எட்வர்ட்ஸ். 

7 /10

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR): சுனில் நரைன், ரோவ்மேன் பவல், கேமரூன் கிரீன், மதீஷா பத்திரனா, முஸ்தாபிசுர் ரஹ்மான், ரச்சின் ரவீந்திரா, ஃபின் ஆலன், டிம் சீஃபர்ட். 

8 /10

மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI): டிரென்ட் போல்ட், வில் ஜாக்ஸ், அல்லா கசான்ஃபர், மிட்செல் சாண்ட்னர், ரியான் ரிக்கல்டன், கார்பின் போஷ், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், குயின்டன் டி காக். 

9 /10

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK): நூர் அகமது, டெவால்ட் பிரெவிஸ், நாதன் எல்லிஸ், ஜேமி ஓவர்டன், அகீல் ஹோசின், மாட் ஹென்றி, மேத்யூ ஷார்ட், ஜாக் ஃபௌல்க்ஸ்.

10 /10

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB): பில் சால்ட், டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், நுவான் துஷாரா, ஜோர்டன் காக்ஸ் மற்றும் ஜேக்கப் டஃபி. 

