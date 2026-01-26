தமிழர்கள் 6 பேருக்கு பத்ம விருதுகள்! யார் யார் தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..!

Padma Awards Recipients 2026 Tamil Nadu List : இந்தியாவின் உயரிய விருதான பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் விருது என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
Padma Awards Recipients 2026 Tamil Nadu List : ஜனவரி 26, குடியரசு தினத்தையொட்டி, 2026ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது, இந்தியாவின் உயரிய விருதுகளுள் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. பத்ம ஸ்ரீ, பத்ம பூஷன், பத்ம விபூஷன் உள்ளிட்ட விருதுகள், பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பான பங்களிப்பை வெளிப்படுத்திய 45 சாதனையாளர்களுக்கு இந்த விருதானது வழங்கப்பட இருக்கிறது. இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்த விருதுகளை பெற 6 பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் யார் யார் என்பது குறித்த லிஸ்டை, இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மிருதங்க வித்வானாக இருக்கிறார், திருவாரூர் பக்தவச்சலம். இசைத்துறையிலும், மிருதங்க கலையிலும் அவர் ஆற்றிய பணிக்காகவும் சாதனைக்காகவும் இவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் கால்நடை அறிவியல் துறையில், சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கிய காரணத்திற்காக மருத்துவர் புண்ணியமூர்த்தி நடேசனுக்கு பத்ம விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருத்தணி ஓதுவார் சுவாமிநாதனுக்கு, ஆன்மீகம் மற்றும் கலைத்துறையில் பத்மஸ்ரீ விருதானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது, இவர் தமிழ் இசை மற்றும் பக்தி பாடல்களில் தொடர்ந்து தன் பங்கை திறம்பட ஆற்றி வரும் நிலையில், இவ்விருதானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
வெண்கலச் சிற்பங்களை வடித்தெடுத்தல் மற்றும் சிற்பக்கலையில் சேலம் ராஜஸ்பதி காளியப்ப கவுண்டர் அளித்த பங்களிப்பிற்காக அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்படுகிறது.
அழிந்து வரும் குரும்பா பழங்குடியின ஓவியக்கலையை, தன் வாழ்நாள் முழுவதும் பாதுகாத்து, அதற்காக திறம்பட பணியாற்றி வரும் நீலகிரி ஆர்.கிருஷ்ணனுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவர், 3,000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த தொன்மையான கலை வடிவத்தை, அழிவின் விளிம்பில் இருந்து மீட்டு, அதற்கு புத்துயிர் கொடுத்தவர் என்ற பெருமைக்கு உரியவராக இருக்கிறார்.
சிலம்பாட்டத்தில், சிறப்பான பங்களிப்பு அளித்தமைக்காக புதுவை கே.பழனிவேலுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அவர் தனக்கு விருது அறிவித்ததற்காக அவர் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்திருந்தார்.
இதைத்தாண்டி, மலையாள நடிகர் மம்மூட்டிக்கு பத்மபூஷன் விருது, மறைந்த இந்தி நடிகர் தர்மேந்திராவிற்கு பத்மவிபூஷன் இருது, மாதவனுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட இருக்கின்றன. இவர்களையும் சேர்த்து இந்த லிஸ்டில் 45 சாதனையாளர்கள் இருக்கின்றனர்.