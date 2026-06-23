/பத்மபூஷன் விருது 2026 : மம்மூட்டி to மாதவன்! யாருக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு?

பத்ம பூஷன் விருதுகள் இந்த ஆண்டு யாருக்கு கிடைத்துள்ளது என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம். ரோகித் ஷர்மா, மாதவன், மம்மூட்டி என பலருக்கும் விருது கிடைத்திருக்கிறது.
மலையாள நடிகர் மம்மூட்டிக்கு திரௌபதி முர்மூ பத்ம பூஷன் விருது கிடைத்திருக்கிறது. அந்த சமயத்தில் இருவரும் போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்த காட்சி.
நடிகர் மாதவன் பத்மபூஷன் விருதை திரௌபதி முர்மு கைகளால் வாங்கிய காட்சி.
பிரபல பாடகி ஆல்கா யாஞிக், பத்மபூஷன் விருதை குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு கைகளால் வாங்கினார்.
கிரிக்கெட் வீரர் ரோகித் ஷர்மா மகிழ்வுடன் பத்மபூஷன் விருதை பெற்றுக்கொள்ளும் காட்சி.
இந்திய ஓபன் டென்னிஸ் வரலாற்றின் மிகச்சிறந்த வீரரான டாக்டர் விஜய் அமிர்தராஜ் அவர்களுக்குப் பத்ம பூஷண் விருது வழங்கிக் கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது.