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பத்மபூஷன் விருது 2026 : மம்மூட்டி to மாதவன்! யாருக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு?

Written ByYuvashree
Published: Jun 23, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:52 PM IST

பத்ம பூஷன் விருதுகள் இந்த ஆண்டு யாருக்கு கிடைத்துள்ளது என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம். ரோகித் ஷர்மா, மாதவன், மம்மூட்டி என பலருக்கும் விருது கிடைத்திருக்கிறது.

Mammooty1/5

மம்மூட்டி

மலையாள நடிகர் மம்மூட்டிக்கு திரௌபதி முர்மூ பத்ம பூஷன் விருது கிடைத்திருக்கிறது. அந்த சமயத்தில் இருவரும் போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்த காட்சி.

 

Madhavan2/5

மாதவன்

நடிகர் மாதவன் பத்மபூஷன் விருதை திரௌபதி முர்மு கைகளால் வாங்கிய காட்சி.

 

Alka Yagnik3/5

ஆல்கா யாஞிக்

பிரபல பாடகி ஆல்கா யாஞிக், பத்மபூஷன் விருதை குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு கைகளால் வாங்கினார்.

 

Rohit Sharma4/5

ரோகித் ஷர்மா

கிரிக்கெட் வீரர் ரோகித் ஷர்மா மகிழ்வுடன் பத்மபூஷன் விருதை பெற்றுக்கொள்ளும் காட்சி.

 

Dr Vijay Amirtharaj5/5

விஜய் அமிர்தராஜ்

இந்திய ஓபன் டென்னிஸ் வரலாற்றின் மிகச்சிறந்த வீரரான டாக்டர் விஜய் அமிர்தராஜ் அவர்களுக்குப் பத்ம பூஷண் விருது வழங்கிக் கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGS:
Padma Bhushan
Awards

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