தொடரில் இருந்து வெளியேறும் பாகிஸ்தான்? இந்தியா செய்த சம்பவம் - நம்பிக்கையுடன் USA

ICC T20 World Cup 2026: இந்திய அணியிடம் பாகிஸ்தான் பரிதாபமாக படுதோல்வி அடைந்த நிலையில், அந்த அணி ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இருந்தே வெளியேறும் நிலை உருவாகி உள்ளது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் குரூப் சுற்று போட்டிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி வருகின்றன. சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு இதுவரை மூன்று அணிகள் தகுதிபெற்றுள்ளன. மேலும் இதுவரை 3 அணிகள் தொடரில் இருந்து வெளியேறி உள்ளன. இன்னும் 5 அணிகள் தகுதிபெற வேண்டியுள்ளது. 5 இடத்திற்கு 14 அணிகள் போட்டியிடுகின்றன.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் கடந்த பிப். 7ஆம் தேதி தொடங்கியது. மார்ச் 8ஆம் தேதிவரை இத்தொடர் நடைபெறும் நிலையில், மொத்தம் 20 அணிகள் விளையாடுகின்றன.
20 அணிகள் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் தலா 5 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு அணியும் தங்கள் பிரிவில் உள்ள மற்ற 4 அணிகளுடன் தலா ஒருமுறை மோதும். குரூப் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவின் புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகளே சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும்.
இதுவரை இந்தியா (குரூப் ஏ), மேற்கு இந்திய தீவுகள் (குரூப் சி), தென்னாப்பிரிக்கா (குரூப் டி) உள்ளிட்ட மூன்று அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன. நமீபியா (குரூப் ஏ), ஓமன் (குரூப் பி), நேபாள் (குரூப் சி) அணிகள் தொடரில் இருந்து வெளியேறி உள்ளன.
மேலும் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு ஏற்கெனவே 8 அணிகளின் இடம் தீர்மானிக்கப்பட்டுவிட்டது. சூப்பர் 8 சுற்றில், 8 அணிகள் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுவார்கள். ஒவ்வொரு பிரிவிலும் நான்கு அணிகள் இடம்பெறும், ஒரு அணி தனது பிரிவில் உள்ள மற்ற 3 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதும். இச்சுற்றின் முடிவில் புள்ளிகள் பட்டியலில் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகளே அரையிறுதிக்கு செல்லும்.
சூப்பர் 8 சுற்று, முதல் பிரிவு: இந்தியா (X1), ஆஸ்திரேலியா (X2), மேற்கு இந்திய தீவுகள் (X3), தென்னாப்பிரிக்கா (X4). இதில் ஆஸ்திரேலியாவை தவிர மூன்று அணிகளும் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன. இலங்கை, ஓமன் அணிக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகளிலும் ஆஸ்திரேலியா வென்றால் மட்டுமே அந்த அணி சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு செல்லும். ஆஸ்திரேலிய அணி தற்போது 2 புள்ளிகளுடன் குரூப் பி-ல் 3வது இடத்தில் உள்ளது. ஒருவேளை, ஆஸ்திரேலியா நாளை தோற்று, ஜிம்பாப்வே அயர்லாந்தை வென்றால் ஆஸ்திரேலிய இடத்தில் ஜிம்பாப்வே விளையாடும்.
சூப்பர் 8, 2வது பிரிவு: இங்கிலாந்து (Y1), நியூசிலாந்து (Y2), பாகிஸ்தான் (Y3), இலங்கை (Y4). தற்போது வரை இந்த நான்கு அணிகள் இன்னும் தகுதிபெறவில்லை. ஆஸ்திரேலியா - இலங்கை அணிகள் இன்று மோதுகின்றன, இப்போட்டியில் இலங்கை வென்றால் அந்த நேரடியாக தகுதிபெறும். ஆஸ்திரேலியா வெற்றிபெற்றுவிட்டால், ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான போட்டியில் இலங்கை வெற்றிபெற்றே ஆக வேண்டும்.
அதேபோல், நாளைய (பிப். 17) நியூசிலாந்து - கனடா அணிகள் மோதுகின்றன. இதில் நியூசிலாந்து வென்றால் அந்த அணி சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு செல்லும். கனடா வென்றால் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உருவாகும். ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அடுத்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம், கனடா அணிகளுடன் போட்டிகள் உள்ளன. ஆனால் இதற்கான வாய்ப்பு குறைவு.
பாகிஸ்தான் அணியை பொருத்தவரை அடுத்து நமீபியா உடன் பிப். 18இல் மோத உள்ளது. இப்போட்டியில் வென்றால் மட்டுமே பாகிஸ்தான் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு செல்லும். ஒருவேளை தோற்றுவிட்டால் அமெரிக்க அணி சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு செல்லும். இந்தியா போட்டியில் 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்றதால் பாகிஸ்தானின் நெட் ரன்ரேட் அடிவாங்கியுள்ளது. எனவே, குறைவான ரன்ரேட் உடன் பாகிஸ்தான் 3வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவுக்கு எதிராக நெதர்லாந்து அதிக நெட் ரன்ரேட் உடன் வென்றால் மட்டுமே அடுத்தச் சுற்றுக்கான வாய்ப்பும் கிடைக்கும், ஆனால் அதற்கான வாய்ப்பும் குறைவு. ஒருவேளை நமீபியா பாகிஸ்தானை வீழ்த்தும்பட்சத்தில், அமெரிக்க அணி 2வது முறையாக டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும்.