/பழனி முருகன் பக்தர்களுக்கு ஷாக்! 45 நாட்களுக்கு ரோப் கார் சேவை இயங்காது.. காரணம் என்ன?

Palani Murugan Temple Rope Car Suspended: வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக பழனி முருகன் கோயில் ரோப் கார் சேவை இன்று முதல் அடுத்த 45 நாட்களுக்கு இயங்காது என கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
Palani Murugan Temple Rope Car Suspended: இதனால், பக்தர்கள் செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி வரை ரோப் கார் சேவையை பயன்படுத்த முடியாது. செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி வரை முதல் வழக்கம் போல் பழனி முருகன் கோயிலில் ரோப் கார் சேவை இயங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் மிகவும் புகழ்பெற்ற முருகன் திருத்தலங்களில் ஒன்று பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில். பழனி முருகன் கோயிலுக்கு தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீடாக விளங்கும் இந்தக் கோயில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது.
மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள தண்டாயுதபாணி சுவாமியை தமிழகம் மட்டுமின்றி, இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, தொடர் விடுமுறை, விசேஷ தினங்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும். முருகனை தரிசிக்க மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்கின்றனர்.
பக்தர்களின் வசதிக்காக கோயில் நிர்வாகம் பல்வேறு ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது. குறீப்பாக, படிக்கட்டுக்ள, யானைப்பாதை, மின் இழுவை ரயில், ரோப் கார் சேவைகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, பக்தர்களுக்கு ரோப் கார் சேவை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.
அவ்வப்போது, பராமரிப்பு பணிகளுக்காக ரோப் கார் சேவைகள் நிறுத்தப்படுவதாக வழக்கம். அந்த வகையில், கோயில் நிர்வாகம் தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக பழனி முருகன் கோயில் ரோப் கார் சேவை இன்று முதல் அடுத்த 45 நாட்களுக்கு இயங்காது என கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
வழக்கமாக ஆண்டுக்கு 45 நாட்களும், மாதந்தோறும் ஒரு நாட்களும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், ஜூலை மாதம் வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்காக ரோப் கார் சேவை இன்று (ஜூலை 20) முதல் நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி வரை ரோப் கார் சேவை இயங்காது என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே, இதற்கு ஏற்றவாறு தங்கள் தரிசனங்களை பக்தர்கள் செய்து கொள்ள வேண்டும்.